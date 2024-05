Sensacyjny kierunek dla Wojciecha Szczęsnego! To może być wielki "last dance"

Przyszłość Wojciecha Szczęsnego jest ostatnio przedmiotem medialnych spekulacji. Chociaż reprezentant Polski wciąż jest podstawowym zawodnikiem Juventusu, to niewykluczone, że już latem odejdzie z turyńskiego klubu.

REKLAMA

Zobacz wideo Sceny w trakcie finału Pucharu Polski! Wisła Kraków i Pogoń Szczecin w akcji

Wszystko przez brak porozumienia w sprawie nowej umowy. Kontrakt Szczęsnego z Juventusem wygasa w czerwcu przyszłego roku. Włosi zaproponowali Polakowi nowy kontrakt, jednak na znacznie gorszych warunkach. Obecnie Szczęsny zarabia 6,5 mln euro rocznie, a nowa umowa miałaby gwarantować mu zarobki w wysokości czterech mln euro.

Zawodnik tę ofertę odrzucił, co spowodowało, że Juventus zaczął się rozglądać za nowym bramkarzem. Zdaniem włoskich mediów wybór padł na Michele Di Gregorio z Monzy. Szczęsny może zaś zostać sprzedany, bo dla Juventusu letnie okienko transferowe będzie ostatnią okazją, by cokolwiek na nim jeszcze zarobić.

I tu pojawia się niespodzianka. Zdaniem angielskiego dziennika "The Standard" Szczęsnym zainteresował się Arsenal. Londyńczycy będą szukali bramkarza w miejsce Aarona Ramsdale'a, który jest niezadowolony ze swojej pozycji w klubie i najpewniej opuści go latem.

Szczęsny wróci do Arsenalu?!

Ale to nie jedyny powód, dla którego Arsenal zainteresował się Szczęsnym. Latem z klubu mogą odejść m.in. Eddie Nketiah, Emile Smith Rowe, James Hillson i Reiss Nelson, co spowodowałoby problemy z przepisowym skompletowaniem kadry na kolejny sezon.

Premier League wymaga, by w maksymalnie 25-osobowych kadrach drużyn znajdowało się co najmniej ośmiu zawodników wychowanych w Anglii lub Walii. Za takiego uznaje się piłkarza, który przed 21. urodzinami spędził w klubie ze wspomnianych krajów co najmniej trzy lata.

A Szczęsny te warunki spełnia. 81-krotny reprezentant Polski trafił do Arsenalu z Legii Warszawa w 2006 r. w wieku zaledwie 16 lat. Formalnie Szczęsny był zawodnikiem londyńskiego klubu do 2017 r., kiedy po dwóch latach wypożyczenia do Romy, na stałe odszedł do Juventusu.

Szczęsny zagrał w Arsenalu 181 meczów. Z klubem dwukrotnie wygrał Puchar Anglii. Było to w sezonach 2013/14 oraz 2014/15. Jak przekazał "The Standard", Arsenal rozważa kandydaturę nie tylko Szczęsnego, ale też Jasona Steele'a z Brighton, który również spełnia wymogi zawodnika wychowanego w Anglii.