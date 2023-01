Piłkarze City zaatakowali sędziego. Awantura w tunelu po derbach Manchesteru

Manchester City przegrał na Old Trafford wyjazdowe derby z Manchesterem United 1:2. Po spotkaniu jego piłkarze mieli spore pretensje do sędziego. Chodzi o kontrowersyjną decyzję przy wyrównującej bramce Bruno Fernandesa. W tunelu miało dojść do ostrych przepychanek z arbitrem.

Fot. Dave Thompson / AP Photo