Liverpool rozbity i upokorzony. Kolejna porażka w tym sezonie Premier League

W ostatnich dwóch spotkaniach Liverpool przegrał na wyjeździe z Brentoford 1:3 w Premier League, a przed tygodniem zremisował 2:2 w FA Cup z Wolverhampton. Te wyniki sprawiły, że ponownie powiększył się dystans do czołowej czwórki oraz muszą rozegrać mecz rewanżowy, które zadecyduje o awansie do kolejnej fazy Pucharu Anglii. W sobotę Liverpool zagrał z Brighton, z którym zremisował już w tym sezonie 3:3. Tym razem jednak liczba bramek zgadzała się tylko po jednej stronie.

Liverpool był bezsilny w starciu z Brighton. Kolejna porażka w tym sezonie Premier Leauge

Od początku spotkania to gospodarze dyktowali warunki gry. Brighton umiejętnie wykorzystywało brak Virgila van Dijka w obronie Liverpoolu i całkowity brak formy Trenta Alexandra-Arnolda. Drużyna Roberto De Zerbiego co chwilę atakowała i kontratakowała i brakowało jej tylko dokładności i szczęścia w sfinalizowaniu akcji. Był spalony przy akcji, która mogła zakończyć się rzutem karnym, brakowało wykończenia pod bramką Alissona Beckera i dlatego Liverpool do przerwy mógł się cieszyć z bezbramkowego remisu.

Jednak w drugiej połowie już w osiem minut było po meczu. W 47 minucie szybka kontra Brighton, która miała miejsce na lewym skrzydle, dogranie Kaoru Mitomy do Solomona Marcha i ten z bliskiej odległości wpakował piłkę do siatki. Już 6 minut później Anglik skompletował dublet po świetnym uderzeniu z dalszej odległości i całkowicie rozbił Liverpool.

Goście byli całkowicie zaskoczeni wydarzeniami na boisku i mimo próby obudzenia się, to przez cały mecz oddali zaledwie dwa celne strzały na bramkę. A Brighton nie odpuszczało i chciało jeszcze bardziej rozbić bardziej utytułowanego rywala. Dzieła zniszczenia dopełnił Danny Welbeck w 82 minucie. Wyrzut z autu, przyjęcie piłki przez angielskiego napastnika, przerzucenie jej nad Joe Gomezem i gol na 3:0, który znokautował Liverpool. To już szósta porażka drużyny z Anfield w tym sezonie Premier League.

Brighton - Liverpool 3:0

Bramki: 47' 53' March, 82' Welbeck

Dzięki tej wygranej Brighton awansowało na siódme miejsce w tabeli Premier League i zepchnęło Liverpool na ósmą lokatę. Tym samym drużyna Juergena Kloppa traci już siedem punktów do czwartego Newcastle, czyli miejsca, które gwarantuje grę w Lidze Mistrzów. Kolejne spotkanie Liverpoolu to rewanżowe starcie z Wolverhampton w Pucharze Anglii (17 stycznia), a potem mecz z będącą w jeszcze większym kryzysie Chelsea w rozgrywkach ligowych (21 stycznia).