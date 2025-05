Niemcy zobaczyli, co robi Barcelona. Nagle padło: "Lewandowski musi odejść"

Robert Lewandowski w niedzielę rozegrał ostatni mecz w tym sezonie w barwach FC Barcelony. Co prawda nie udało mu się zdobyć trofeum Pichichi dla najskuteczniejszego strzelca LaLiga (do Kyliana Mbappe stracił cztery gole), ale i tak ma się czym pochwalić. W samej LaLidze strzelił 27 goli, a we wszystkich rozgrywkach 42. To zdecydowanie więcej niż w dwóch poprzednich spędzonych w FC Barcelonie (wówczas miał ich odpowiednio 33 i 26). Mimo to pojawiły się głosy kwestionujące jego pozycję w drużynie.

REKLAMA

Zobacz wideo Salamon marzy o lidze Mistrzów! Lech Poznań musi się wzmocnić

Niepokojące plany FC Barcelony. Ucierpi na nich Lewandowski?

Niemiecki "Bild" w tytule swojego artykułu wprost sformułował pytanie: "Czy Lewandowski musi odejść?". Skąd w ogóle tego typu dylemat? Wszystko przez wciąż nie najlepszą sytuację finansową FC Barcelony, która ma problemy z rejestracją nowych piłkarzy.

Niemiecka gazeta zauważyła, że m.in. przez to upadł transfer Jonathana Taha, który miał przyjść do FC Barcelony jako wolny agent. Wszystko jednak wskazuje na to, że trafi do Bayernu Monachium. Planów na letnie okno transferowe jest jednak więcej. - Priorytetem było przedłużenie kontraktu z gwiazdą Lamine'em Yamalem, ale Barcelona myśli także o Luisie Diazie. Napastnika Liverpoolu reprezentuje agent Jorge Mendes, z którym Laporta ściśle współpracuje. Aby jednak pozyskać zawodników tego formatu, konieczne jest odejście innych gwiazd - argumentował "Bild".

"Bild": "Lewandowski musi obawiać się o swoją przyszłość". Oto powód

W tej sytuacji zdaniem dziennika klub musi zacząć sprzedawać. Na liście najbardziej zagrożonych są Ansu Fati, Inaki Pena i Pablo Torre. Z Barceloną mogą pożegnać się też ważniejsze postaci, jak np. Frenkie de Jong, Ronald Araujo czy Fermin Lopez. Na samym końcu wymieniono także nazwisko Roberta Lewandowskiego. - Dotychczasowe zyski nie będą miały znaczenia, jeśli Barcelona nie dostrzeże okazji do zaoszczędzenia pieniędzy. Robert Lewandowski również musi obawiać się o swoją przyszłość, gdyż jest młodsza i tańsza alternatywa w osobie Ferrana Torresa - zauważyli Niemcy.

Lewandowski dysponuje najwyższym kontraktem w całej FC Barcelonie. Pozbycie się go z listy płac uwolniłoby zatem spore możliwości. Umowa z Polakiem obowiązuje jednak przez jeszcze jeden sezon. Klub musiałby zatem znaleźć na niego potencjalnego nabywcę.