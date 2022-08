Liverpool sprzątnie Realowi gwiazdora za ponad 100 mln. "Jest porozumienie"

Jude Bellingham uważany jest za jednego z najbardziej utalentowanych piłkarzy młodego pokolenia. 19-latek ma za sobą kapitalny sezon w barwach Borussii Dortmund, w którym strzelił sześć goli zanotował 14 asyst w 44 występach. Już teraz fachowy portal Transfermarkt.de szacuje jego wartość na 80 milionów euro.

Borussia doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak cenny jest Bellingham. Dlatego już jakiś czas temu jasno przekazała, że piłkarz nie jest na sprzedaż. Na pewno nie w tym sezonie i nie za kwotę mniejszą, niż 100 milionów. Nie powstrzymuje to jednak topowych klubów przed zabieganiem o młodego Anglika. Niedawno informowaliśmy, że Real Madryt uczynił z Bellinghama priorytet transferowy.

"Królewscy" muszą myśleć o przyszłości. Do Manchesteru United odszedł właśnie Casemiro, a Luka Modrić skończy wkrótce już 37 lat. Jude Bellingham miałby zostać jednym z nowych liderów środka pola. Plany Realu może pokrzyżować jednak Liverpool. Jak podaje portal "Football Insider", wicemistrzowie Anglii w ostatnim czasie prowadzili rozmowy z obozem piłkarza. Co więcej, udało im się przekonać pomocnika, by dołączył do nich.

Liverpool już od miesięcy miał pracować nad transferem Bellinghama. Choć Borussia Dortmund wyraziła się jasno, że nie sprzeda go latem, Anglicy liczą, że uda się przeprowadzić transfer być może nawet w styczniu. "Football Insider" twierdzi, że "są pewni, że udało im się go przekonać do dołączenia do nich". Strony miały już ustalić warunki kontraktu i nawet zawrzeć ustne porozumienie.

Jude Bellingham do Borussii Dortmund trafił w 2020 roku z Birmingham City za 25 milionów euro. Od tego czasu 18-letni Anglik rozegrał 94 mecze w barwach niemieckiego klubu. Zdobył w nich 11 bramek i mzaliczył19 asyst. W tym sezonie raz wpisał się na listę strzelców w meczu Pucharu Niemiec z TSV 1860 Monachium.

