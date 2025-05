W Hiszpanii wielkie poruszenie. "Jeśli Szczęsny przedłuży..."

W Hiszpanii nie zdążył się zakończyć sezon FC Barcelony, a w tamtejszych mediach już pisze się o składzie na przyszły sezon. Dziennikarze od jakiegoś czasu rozpisują się głównie nt. bramkarza. Wszystko zależy od Wojciecha Szczęsnego, a w zasadzie od jego żony Mariny, co podkreślił w rozmowie z Canal+ sam zawodnik. - Większość decyzji w moim domu podejmuje żona i się tego w ogóle nie wstydzę. Te związane z piłką nożną raczej podejmowałem ja, ale to jest taka sytuacja niestandardowa. Byliśmy wszyscy nastawieni, że przyjeżdżamy tutaj na rok i próbujemy spełniać marzenia, a później wracamy do gry w golfa. Więc szczerze mówię, że jeszcze nie wiem, bo to jest też logistyka wokół szkoły, znowu przeprowadzki i tak dalej... Zobaczymy - mówił.

REKLAMA

Zobacz wideo Wojciech Szczęsny czy Marc-Andre ter Stegen? Kibice w Barcelonie zdecydowali

Barcelona szykuje alternatywę w razie odmowy Szczęsnego

Dyrektor sportowy FC Barcelony - Deco przedstawił ofertę kontraktową dla Polaka. Klub chce przedłużyć umowę o kolejny sezon z opcją kolejnego przedłużenia. Hiszpanie mówią, że decyzja dot. przyszłości Szczęsnego zapadnie w kolejnych dniach. Ponadto dziennikarze "El Chiringuito TV" uważają, że w klubie jest "coraz więcej wątpliwości co do jego odpowiedzi".

Ponadto w przypadku powrotu Szczęsnego na emeryturę FC Barcelona będzie musiała szukać kolejnego bramkarza. Jedynką będzie Ter Stegen, a Inaki Pena najprawdopodobniej opuści klub, który mógłby jeszcze na nim zarobić, bo został mu tylko rok kontraktu. Według doniesień hiszpańskich dziennikarzy w gronie zainteresowań Barcelony są mistrz świata Emiliano Martinez i Joan Garcia z Espanyolu.

Co jeśli Szczęsny przedłuży kontrakt?

Zdaniem "Marki" w przypadku Argentyńczyka największym problemem będą jego zarobki. "Pensja, jaką otrzymuje w Anglii, sprawia, że jego pozyskanie jest nieopłacalne" - czytamy.

A co w przypadku przedłużenia kontraktu przez Polaka? Wtedy sprawa stanie się jasna. "Jeśli Szczęsny odpowie twierdząco, dalszych ruchów nie będzie" - zaznaczają dziennikarze "Marki".

Zobacz też: Sensacyjny zwrot ws. obsady bramki Barcelony. "Naprawdę"

Zanim poznamy szczegóły dot. bramkarzy, kataloński "Sport" donosi, że w środę oficjalnie zostanie ogłoszone przedłużenie kontraktu z trenerem Hansim Flickiem do 30 czerwca 2027 roku.