Xavi podjął decyzję. Lewandowski i długo wyczekiwany debiut

FC Barcelona już w niedzielę rozegra mecz 3. kolejki La Liga z Realem Valladolid. Klub należący do legendarnego Brazylijczyka Ronaldo, póki co nie zachwyca. W dwóch pierwszych meczach sezonu wywalczył tylko jeden punkt i zajmuje 17. miejsce w tabeli. Forma "Barcy" natomiast rośnie.

FC Barcelona podała kadrę na mecz z Realem Valladolid. Jules Kounde wreszcie może grać

Po rozczarowującym remisie 0:0 na inaugurację rozgrywek z Rayo Vallecano, w miniony weekend FC Barcelona pokazała, na co ją stać. Na wyjeździe strzeliła Realowi Sociedad aż cztery gole i pewnie wygrała 4:1. Świetnie wyglądała współpraca Roberta Lewandowskiego z nowymi kolegami. Polak strzelił dwa gole i był bardzo aktywny w akcjach z udziałem innych piłkarzy "Barcy".

Teraz Katalończycy wracają na swój stadion i kibiców czeka kolejna atrakcja. Szansę oficjalnego debiutu w koszulce w granatowo-bordowe pasy dostanie wreszcie Jules Kounde. Francuski obrońca do tej pory czekał na zarejestrowanie do rozgrywek. Jako ostatni z letnich nabytków Barcelony nie został dopuszczony jeszcze do gry przez władze La Liga z uwagi na zasady finansowego fair-play. W minionym tygodniu kwestię tę udało się jednak wreszcie rozwiązać i Xavi Hernandez będzie mógł już w niedzielę skorzystać z utalentowanego defensora.

FC Barcelona opublikowała w mediach społecznościowych kadrę zespołu na mecz z Realem Valladolid, Jules Kounde został "twarzą" tego komunikatu. Można zakładać, że na boisku obejrzymy go od pierwszej minuty. Podobnie jak Roberta Lewandowskiego, który także oczywiście jest wśród graczy powołanych przez Xaviego.

FC Barcelona - Real Valladolid. Gdzie i kiedy oglądać mecz?

Mecz FC Barcelona - Real Valladolid rozpocznie się w niedzielę 28 sierpnia o 19:30. Transmisję ze spotkania można będzie obejrzeć na Canal + Premium, a w internecie na Canal + Online. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

