Kolejny klub rezygnuje z walki o Erlinga Haalanda. Wyraźny faworyt

Raczej przesądzone wydaje się, że Erling Braut Haaland odejdzie z Borussii Dortmund latem tego roku, ponieważ wraz z końcem obecnego sezonu w jego kontrakcie aktywuje się klauzula odstępnego wynosząca "zaledwie" 75 mln euro. Klub nalega na pilne spotkanie z zawodnikiem i jego agentem, aby nakreślić jego przyszłość w najbliższych miesiącach, co nie spodobało się Haalandowi. "Borussia zaczęła wywierać na mnie ogromną presję. Klub za to chce, żebym zdecydował teraz o swojej przyszłości" - mówił napastnik.

Manchester United wypisuje się z wyścigu o Erlinga Haalanda. Jest jeden faworyt

ESPN podaje, że Manchester United podjął decyzję dot. starań o Erlinga Brauta Haalanda w letnim oknie transferowe. Źródła bliskie klubowi z Old Trafford twierdzą, że władze nie będą rywalizować o podpisanie Norwega po zakończeniu obecnego sezonu. Czerwone Diabły zdają sobie sprawę, że Haaland jest zdecydowany na przenosiny do Realu Madryt i mogą nie być w stanie namówić go do zmiany zdania. Norweg mógł trafić do Manchesteru United w 2019 roku, kiedy był jeszcze piłkarzem RB Salzburg, ale wtedy wybrał ofertę Borussii Dortmund.

Real Madryt jest wymarzonym kierunkiem dla Erlinga Brauta Haalanda, ale "Daily Mail" informował 17 stycznia, że przeszkodą w transferze Norwegia na Estadio Santiago Bernabeu może być Karim Benzema. Francuz miał być zaskoczony tym, że prezes Florentino Perez chce go zastąpić, a to może oznaczać, że w przypadku przyjścia Haalanda Benzema zdecyduje się na odejście z Realu, mimo obowiązującego kontraktu do końca czerwca 2023 roku.

Erling Braut Haaland zagrał w 19 meczach w tym sezonie we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył 22 bramki oraz zanotował sześć asyst. Haaland strzelił 15 goli w rozgrywkach Bundesligi i zajmuje obecnie trzecie miejsce w klasyfikacji strzelców. Przed nim są tylko Robert Lewandowski oraz Patrik Schick, którzy mają odpowiednio 23 i 18 trafień na koncie.