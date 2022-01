Haaland powiedział za dużo! Żali się na Borussię. "Wcześniej o tym nie mówiłem"

Erling Braut Haaland jest napastnikiem Borussii Dortmund od stycznia 2020 roku. Norweg znakomicie pokazał się w nowym klubie stając się obecnie najbardziej bramkostrzelnym zawodnikiem w zespole. Dlatego też wzbudził ogromne zainteresowanie wielu klubów z europejskiej czołówki. Borussia może go stracić w najbliższych miesiącach, a wynika to z klauzuli wykupu, jaką ma zawartą w umowie. Od letniego okienka transferowego za Haaland będzie trzeba zapłacić "zaledwie" 75 mln euro.

Erling Braut Haaland był bardzo długo nietykalny, bo kto chciałby się pozbyć zawodnika, który potrafi zrobić taką różnicę - szczególnie w sezonie, w którym walczysz z Bayernem Monachium o tytuł mistrza kraju. Sposób, w jaki władze Borussii Dortmund chcą zatrzymać piłkarza może jednak im zaszkodzić, a nie pomóc. Sprawa jest napięta do tego stopnia, że sam Haaland postanowił o niej powiedzieć mediom.

- Borussia Dortmund zaczęła wywierać na mnie ogromną presję. Nigdy wcześniej o tym nie mówiłem ze względu na szacunek do klubu. Nie chcę decydować o swojej przyszłości już w styczniu, w okresie, w którym gramy wiele trudnych spotkań. Ja po prostu chcę grać w piłkę. Klub za to chce, żebym zdecydował teraz [o swojej przyszłości] - narzekał w pomeczowym wywiadzie Norweg.

Wypowiedź Erlinga Haalanda pokrywa się ze słowami dyrektora sportowego BVB. Hans-Joachim Watzke jednocześnie uspokaja, że relacje piłkarza z klubem są przyjazne. - Nie ma żadnego problemu z Haalandem. On jest osobą spontaniczną. Ma do tego prawo. Ale musi też mieć trochę zrozumienia dla naszej sytuacji. Nie możemy czekać do końca maja - powiedział działacz w rozmowie z "Ruhr Nachrichten".

W piątek Borussia zagrała na własnym stadionie z Freiburgiem. Zespół pokonał przeciwników 5:1. Dwa gole w tym meczu strzelił właśnie Haaland. Napastnik ma w tym sezonie już 15 goli i zajmuje 3. miejsce w klasyfikacji strzelców. Druga pozycja należy do Patrika Schicka z Bayeru Leverkusen (17), a liderem jest Robert Lewandowski z Bayernu Monachium (20).