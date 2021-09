Piłkarz Manchesteru City aresztowany. Klub znalazł idealnego następcę

Benjamin Mendy został oskarżony o cztery gwałty i jeden przypadek napaści na tle seksualnym przeciwko trzem osobom w wieku powyżej 16 lat. Wydarzenia te miały miejsce między październikiem ubiegłego roku, a sierpniem tego roku. Oskarżenia przeciwko zawodnikowi Manchesteru City zostały już potwierdzone przez policję z Cheshire. Zawodnik został już zawieszony przez klub i przebywa w więzieniu HMP Altcourse w Liverpoolu, po tym jak wniosek o wyjście za kaucją został odrzucony.

Manchester City szuka nowego piłkarza na lewą stronę obrony. Theo Hernandez zastąpi Benjamina Mendy'ego?

Manchester City zaczyna rozglądać się za jego następcą, który wzmocniłby rywalizację na lewej stronie obrony. Według doniesień włoskiego portalu calciomercaro.com kandydatem do zastąpienia Francuza jest Theo Hernandez, występujący obecnie w AC Milan. Mistrz Anglii najwcześniej mógłby sprowadzić 23-letniego piłkarza w zimowym oknie transferowym.

Według włoskich dziennikarzy oprócz Manchesteru City Theo Hernandezem interesuje się również PSG. Hernandez w AC Milan zarabia obecnie tylko 1,5 mln euro za sezon, a po przejściu do PSG lub Manchesteru City mógłby liczyć na zdecydowanie większe apanaże.

Theo Hernandez w obecnym sezonie wystąpił w dwóch meczach Milanu w Serie A. Piłkarz we wtorek doczekał się debiutu w pierwszej reprezentacji Francji w wygranym 2:0 meczu z Finlandią w ramach eliminacji mistrzostw świata 2022. Wcześniej w kadrze Francji obrońca grał tylko w zespole do lat 21 (3 występy i 1 gol), a ostatni raz miało to miejsce w 2016 roku. Hernandez jest piłkarzem Milanu od lipca 2019 roku, kiedy przyszedł z Realu Madryt.