Bramkarz reprezentacji Anglii powiedział, co myśli o grze przeciwko Lewandowskiemu

Reprezentacja Polski pokonała w niedzielę San Marino 7:1 w drugim wrześniowym spotkaniu eliminacji mistrzostw świata w Katarze. Polacy zgodnie z planem rozbili dużo niżej notowanego rywala dzięki trzem trafieniom Adama Buksy, dwóm Roberta Lewandowskiego oraz jednym Karola Świderskiego i Karola Linettego. Dla naszej kadry było to również drugie zwycięstwo w trakcie wrześniowego zgrupowania. Kilka dni wcześniej pokonaliśmy w Warszawie Albanię 4:1.

W ostatnim z wrześniowych spotkań eliminacyjnych reprezentacja Polski zmierzy się w środę z Anglią na Stadionie Narodowym w Warszawie. Anglicy są zdecydowanym faworytem nie tylko do zwycięstwa w tym meczu, ale także w całej grupie. Jak do tej pory podopieczni Garetha Southgate'a wygrali wszystkie spotkania i są liderami tabeli.

We wtorek odbyła się konferencja prasowa reprezentacji Anglii, na której pojawił się bramkarz Jordan Pickford. Zawodnik Evertonu odpowiedział na pytanie jak przygotowuje się do pojedynku z Robertem Lewandowskim. - Na starcie z Lewandowskim przygotowuję się tak, jak do każdego innego. Koncentracja musi być na najwyższym poziomie, bo to czołowy snajper świata - powiedział angielski golkiper. - Jestem jednak gotowy na ten pojedynek i chcę zachować czyste konto. Zresztą wszyscy musimy zagrać jak najlepsze spotkanie - podkreślił.

Pickford skomentował także swoją obecną formę. - Mam wrażenie, że teraz znajduję się w najlepszym momencie mojej kariery. Jestem starszy i bardziej doświadczony, a teraz muszę udowodnić, że jestem też w dobrej formie. Robię wszystko, by prezentować się jak najlepiej - zakończył. Anglik w obecnym sezonie zagrał w czterech spotkaniach w klubie i reprezentacji, w których zachował dwa czyste konta.