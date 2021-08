Manchester City zawiesił piłkarza! Skandal w Anglii. "Oskarżony o cztery gwałty"

- Manchester City może potwierdzić, że po usłyszeniu oskarżeń Benjamin Mendy został zawieszony w prawach zawodnika w oczekiwaniu na dochodzenie. Sprawa podlega procesowi prawnemu, w związku z czym klub nie może zabierać głosu na jego temat, dopóki nie zostanie zakończony - czytamy w komunikacje opublikowanym przez Manchester City.

REKLAMA

Zobacz wideo Michniewicz o odejściu Juranovicia: To się szybko potoczyło. Odszedł z klasą

Jest skład Legii Warszawa na rewanż ze Slavią. Michniewicz znalazł następcę Juranovicia

Mendy oskarżony o cztery gwałty

Według informacji agencji PA Media, Benjamin Mendy został oskarżony o cztery gwałty i jeden przypadek napaści na tle seksualnym przeciwko trzem osobom w wieku powyżej 16 lat między. Wydarzenia te miały miejsce między październikiem ubiegłego roku, a sierpniem tego roku. Oskarżenia przeciwko zawodnikowi Manchesteru City zostały już potwierdzone przez policję z Cheshire.

Benjamin Mendy do angielskiego klubu trafił w 2017 roku z Monako. Manchester City zapłacił za niego 50 milionów funtów. W ubiegłym sezonie zagrał w 20 spotkaniach Manchesteru City we wszystkich rozgrywkach. Zdobył w nich dwie bramki i miał tyle samo asyst. W reprezentacji Francji ma on za sobą dziesięć spotkań.

Lewandowski na Camp Nou, a to nie jest największy hit fazy grupowej LM. Znamy grupy

W tym sezonie Mendy zagrał w dwóch z trzech meczów mistrzów Anglii. W starciach z Leicester w meczu o Tarczę Wspólnoty oraz ligowym z Tottenhamem był podstawowym zawodnikiem. Oba mecze Manchester City przegrał 0:1.