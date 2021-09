Angielski dziennikarz ujawnia: Barnsley liczy na rekordowy zysk z transferu Michała Helika

Kariera Michała Helika w ostatnim czasie nabrała tempa. 25-latek przeniósł się we wrześniu 2020 roku z Cracovii do występującego w Championship Barnsley. Polak od razu wywalczył sobie miejsce w podstawowym składzie nowej drużyny i stał się jednym z jej filarów. W sumie w poprzednim sezonie zaliczył 49 występów w nowych barwach, w których zdobył sześć bramek.

Helik mógłby grać w Premier League? Angielski dziennikarz nie ma wątpliwości

Dzięki świetnej dyspozycji w klubie Michał Helik zapracował sobie także na pierwsze powołanie do reprezentacji Polski. Selekcjoner Paulo Sousa wybrał 25-latka do kadry na marcowe spotkania eliminacji mistrzostw świata. Obrońca Barnsley zadebiutował 25 marca w spotkaniu z Węgrami i nie może zaliczyć raczej tego spotkania do udanych, ponieważ zawinił przy bramce Adama Szalaia na 0:2. Później wystąpił jeszcze w meczu z Anglią, w którym również zawiódł nieodpowiedzialnie faulując Raheema Sterlinga w polu karnym. Na Euro 2020 pojechał, ale nie zagrał ani minuty. Na wrześniowym zgrupowaniu zagrał w ostatnim spotkaniu z San Marino i na spółkę z Kamilem Piątkowskim dał strzelić bramkę rywalom.

Pomimo słabych występów w kadrze Michał Helik jest bardzo doceniany w Anglii za swoje występy w Championship. W samych superlatywach wypowiadał się o nim ostatnio dziennikarz "Barnsley Chronicle" Doug O'Kane w rozmowie z portalem WP SportoweFakty. - Początkowo Polak potrzebował 10-15 meczów, by przyzwyczaić się do ligi. To jednak normalne, bo tak ma wielu piłkarzy. Był czas, że nawet wypadł z jedenastki i dopiero kontuzja innego zawodnika pozwoliła mu do niej wrócić. To działo się w grudniu. Niemniej od tamtego czasu jest wprost fantastyczny i bardzo rzadko popełnia błędy. Dominuje w grze w powietrzu, świetnie broni i na dodatek co jakiś czas zdobywa bramki. 2021 rok jest dla niego naprawdę udany - zaznaczył O'Kane.

Angielski dziennikarz przyznał także, że według niego Helik jest gotowy nawet na grę w Premier League. - Wygląda, że mógłby grać w Premier League. Naprawdę. Moim zdaniem jest jednym z najlepszych stoperów drużyny co najmniej od 12 lat, czyli od momentu podjęcia przeze mnie tej pracy. Jest też jedna ciekawostka. Klub zazwyczaj chętnie sprzedaje swoich najlepszych graczy, ale w jego przypadku już zapowiedział transfer za jedynie 5 milionów funtów lub więcej. To byłby rekord - podkreślił O'Kane.

Doug O'Kane podzielił się także swoją opinią na temat występów Michała Helika w reprezentacji Polski. Anglik uważa, że Paulo Sousa powinien ustawiać go na nieco innej pozycji. - Myślę, że gdyby został użyty w samym środku linii defensywnej, to wykonałby dobrą robotę. Na razie nie jestem mocno zaskoczony tym, że Helikowi trudno jest wywalczyć miejsce w pierwszym składzie reprezentacji Polski. Co prawda nie jestem ekspertem od waszego zespołu, ale kiedy spojrzeć na skład, to większość obrońców gra na wyższym poziomie i ma większe doświadczenie niż on - zakończył.