"Najbardziej brzydzę się Manchesterem United i Liverpoolem. To oszuści. Zabierzcie punkty"

Według doniesień "New York Timesa" oraz "The Timesa", co najmniej 12 klubów z Europy wyraziło chęć opuszczenia Ligi Mistrzów i dołączenia do Superligi. Błyskawicznie na doniesienia medialne zareagowała UEFA, która w oficjalnym komunikacie zagroziła, że zawodnicy biorący w tym udział nie będą mogli występować na mistrzostwach Europy i mistrzostw świata, a kluby nie będą brane pod uwagę w rozgrywkach klubowych i międzynarodowych.

Stanowcza reakcja Gary’ego Neville’a. "Taka propozycja w trakcie pandemii COVID-19 to absolutny skandal"

6 z 12 klubów zainteresowanych dołączeniem do Superligi stanowią kluby z Anglii, występujące na co dzień w Premier League. Są to Manchester United, Manchester City, Chelsea, Arsenal, Tottenham oraz Liverpool. Ideę Superligi w przerwie meczu Manchester United z Burnley (3:1) skrytykował Gary Neville, ekspert telewizji "Sky Sports". Legenda klubu z Old Trafford mówi wręcz o skandalu.

– Nie mam nic przeciwko modernizacjom rozgrywek piłkarskich, ale zgłaszanie takich propozycji podczas pandemii koronawirusa to skandal. Wszystkie kluby, które do tego dołączą, powinny się wstydzić. Czy Arsenal jest w czołówce ligi? Dopiero co zremisował z Fulham. Wszystkie kluby, które chcą brać w tym udział, powinny mieć ucięte punkty w tabeli. To absolutny żart - rozpoczął.

- Uważam, że zostało to słusznie potępione. Jestem fanem Manchesteru United od 40 lat i jestem absolutnie zniesmaczony. Najbardziej brzydzę się Manchesterem United i Liverpoolem. Liverpool mówi, że jest klubem dla zwykłych ludzi, ma za dewizę "You’ll never walk alone". Manchester United ma 100 lat historii, powstał przez pracowników, a oni chcą opuścić ligę bez rywalizacji, z której nie można ich zdegradować. To hańba i musimy wywalczyć władzę w tym kraju. Mówiłem o tym przez 12 ostatnich miesięcy jako członek innej grupy, aby niezależny regulator wprowadził odpowiednie kontrole, aby czemuś takiemu zapobiec. To czysta chciwość, to oszuści. Właściciele United, Liverpoolu, City, Chelsea nie mają nic wspólnego z piłką nożną w tym kraju. Tu jest ponad 100 lat piłki nożnej, a fani żyli i kochali te kluby, potrzebują teraz ochrony - dodał.

- Ogromnie na futbolu skorzystałem, zarobiłem na nim pieniądze, zainwestowałem je w klub piłkarski i teraz nie jestem przeciwko pieniądzom, ale zasadom i etosowi uczciwej konkurencji. Jestem za prawem do gry, aby Leicester zdołało wygrać ligę i mogło zagrać w Lidze Mistrzów. Manchester United i Arsenal nie grają w Lidze Mistrzów, są pogrążone w absolutnym chaosie. Tottenham nie łapie się do Ligi Mistrzów, a oni chcą mieć prawo do gry w Superlidze? To absolutny żart, teraz czas, aby kluby zostały powstrzymane od posiadania podstawy władzy. Wystarczy - podkreślił.

- Ich motywacją jest chciwość. Moja poprzednia reakcja nie była emocjonalna. Odejmijcie im jutro punkty, umieśćcie na dnie ligi i odbierzcie pieniądze, mówię poważnie. To przestępstwo przeciwko fanom futbolu w tym kraju. To największy sport na świecie i jest to przestępstwo przeciwko kibicom. To proste, potrącić punkty, odliczyć pieniądze i je ukarać. To są zwykli handlarze butelkami, nie mają głosy. Prawdopodobnie teraz będą się ukrywać przez kilka tygodni i powiedzą, że to nie ma z nimi nic wspólnego, tylko o tym rozmawiali. W środku pandemii i w środku kryzysu gospodarczego, prawie upadku klubów piłkarskich na poziomie National League, oni organizują sobie spotkania na Zoomie, gdzie rozmyślają plan ucieczki i myślą, jak wygenerować więcej na swojej chciwości. To żart - skwitował.

W podobnym tonie wypowiedzieli się Roy Keane oraz Micah Richards, byli piłkarze klubów z Manchesteru, odpowiednio United oraz City. – Wszystko sprowadza się do pieniędzy i chciwości. Na razie nic nie słyszymy od FIFY, ale mam nadzieję, że uda im się to zatrzymać – mówił Keane. – Premier League jest świetnie prowadzona. Wiemy, że kluby to na koniec dnia biznes, ale co się dzieje z kibicami? Co się dzieje ze wspomnieniami, które fani mieli przez lata? Po prostu mają o nich zapomnieć przez pieniądze – wtórował Richards.

Aby kluby z Anglii mogły dołączyć do nowych rozgrywek, potrzebują zgody od Premier League. Władze ligi nie mają zamiaru zgadzać się na ich odejście, które spowoduje spadek wartości konkurencyjności. – Nie wyobrażam sobie żadnego scenariusza, abyśmy udzielili klubom takiego pozwolenia – powiedział szef PL, Richard Masters.