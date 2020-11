Najnowsze informacje ws. Leo Messiego. "Drzwi są zamknięte". Dwa powody

O przejściu Leo Messiego z FC Barcelony do Manchesteru City mówi się już od wielu miesięcy. Po raz pierwszy było o tym głośno w sierpniu, kiedy Argentyńczyk wysłał burofax do władz, komunikując w ten sposób, że chce odejść z Camp Nou. Miało to miejsce tuż po upokarzającej porażce 2:8 z Bayernem Monachium w Lidze Mistrzów. Później Messi zmienił zdanie i ostatecznie doszedł do porozumienia z katalońskim zespołem, dzięki czemu będzie grał w Barcelonie przynajmniej do końca kontraktu, czyli do 30 czerwca 2021 roku.

W ostatnich tygodniach w brytyjskiej prasie zaczęły pojawiać się informacje, że w styczniu Manchester City podejmie kolejną próbę kupna Messiego, ponieważ od nowego roku Argentyńczyk będzie mógł negocjować z nowym klubem. Te doniesienie zostały zdementowane przez Semrę Hunter, dziennikarkę "La Liga TV". - Mam dobrą informację od kogoś, kto zna całą sprawę, że Manchester City nie zamierza dalej zabiegać o Lionela Messiego. [...] Na dzisiaj te drzwi są zamknięte - oznajmiła Hunter w "Sky Sports News".

- Są dwa powody: wiek i finanse. Messi zbliża się do schyłku swojej kariery, a kiedy sprowadzisz go na pokład, to już nie będzie ten sam zawodnik. Widziałam go przez ostatnie 17 lat w Barcelonie. Sam stwierdził, że zbliża się powoli do emerytury - kontynuowała Hunter.

- To idzie w parze z finansami, ponieważ mimo że mógłby dołączyć za darmo, jego zarobki są astronomicznie wysokie - zarabia około 100 mln euro rocznie. To byłoby ogromne obciążenie finansowe dla każdego klubu, Zwłaszcza teraz, kiedy znajdujemy się w środku globalnej pandemii - mówiła dalej dziennikarka.

- Albo musisz odciążyć niektórych najlepiej zarabiających graczy, albo sprzedać zawodników lub wprowadzić inne zmiany. W zależności od formuły, jaką klub chciałby użyć, aby wprowadzić Messiego na pokład. Być może klub wolałby raczej zainwestować te pieniądze w sprowadzenie młodszych graczy lub kupno zawodników na pozycje, na których faktycznie ich potrzebuje - zakończyła.

Niedawno kontrakt z Manchesterem City przedłużył Pep Guardiola. Katalończyk związał się z klubem do końca czerwca 2023 roku. Kilka dni temu trener wyraził jasne stanowisko dot. Messiego. - Jako kibic klubu chciałbym, aby zakończył karierę w Barcelonie. Naprawdę chciałbym, żeby tak się stało, powtarzałem to z tysiąc razy - powiedział Guardiola w rozmowie ze dziennikiem "Sport".

Najbliższy mecz Barcelona gra we wtorek w Lidze Mistrzów z Dynamem Kijów. Jest zdecydowanym faworytem tego spotkania.