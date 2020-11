Gol sezonu?! Absolutny fenomen. Henrich Mychitarian pozamiatał [WIDEO]

Mychitarian przeżywa właśnie w Rzymie drugą młodość. 31-latek w ostatnich trzech spotkaniach strzelił aż 6 goli - jednego w starciu z Cluj w Lidze Europy, a w Serie A trzy w meczu z Genoą i teraz dwa przeciwko Parmie - a do tego dorzucił też asystę.

Pierwszy gol w niedzielnym meczu zapamięta chyba jednak na długo. Po odegraniu Borjy Mayorala, który był faulowany, ale arbiter zastosował przywilej korzyści, Mychitarian z ponad 25 metrów uderzył z powietrza pod samą poprzeczkę. Te niesamowitą bramkę zobaczyć można w materiale wideo poniżej.

8 minut później Ormianin po raz drugi trafił do siatki, tym razem zamykając akcję na dalszym słupku strzałem z najbliższej odległości. Ostatecznie Roma wygrała 3:0 i w tabeli Serie A plasuje się na 3. miejscu, tracąc tylko trzy punkty do lidera - AC Milan. Mychitarian we wszystkich rozgrywkach w sezonie 2020/2021 rozegrał do tej pory 11 spotkań, w których strzelił 6 goli i zaliczył 5 asyst.

Niepokonani na boisku

Co ciekawe, Rzymianie w tym sezonie na boisku jeszcze nie przegrali. Warto podkreślić tutaj "na boisku", bo poza nim zanotowali jedną porażkę. W 1. kolejce Roma zremisowała bezbramkowo z Hellas Werona, ale w jej barwach niemal cały mecz rozegrał Amadou Diawara, który nie został właściwie zarejestrowany przez pracowników klubu. Powinien zostać przeniesiony z listy zawodników do 22 lat, na której znajdował się w poprzedniej edycji Serie A, na listę seniorów, czego klub nie zrobił, pomimo otrzymania informacji od ligi o błędzie. W efekcie Roma została ukarana walkowerem i póki co jest to jedyna porażka, jaką zespół ze stolicy Włoch odniósł w tym sezonie.