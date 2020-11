Przyszłość Pepa Guardioli wyjaśniona! To może mieć wpływ na decyzję Messiego

Pep Guardiola trenerem Manchesteru City jest od lata 2016 roku. Od tamtej pory zespół rozegrał łącznie 245 meczów we wszystkich rozgrywkach, zwyciężając 181 z nich, co stanowi 73,87 procent. Dotychczasowy kontrakt Katalończyka obowiązywał do końca czerwca przyszłego roku.

REKLAMA

Zobacz wideo Pirlo zastąpił Sarriego w Juventusie. "Żyją nadzieją, że będą mieli swojego Guardiolę"

Przyszłość Guardioli była przedmiotem spekulacji, które zostały ucięte w czwartek po południu. To wtedy wicemistrzowie Anglii ogłosili, że Katalończyk przedłużył umowę o dwa lata. Nowy kontrakt wiąże Guardiolę z Manchesterem City do 2023 roku.

Nowy kontrakt Guardioli w City

- Przedłużenie kontraktu to naturalny krok w naszej podróży, która trwa od wielu lat. To efekt wzajemnego zaufania i szacunku, którym się darzymy. Jestem przekonany, że wszyscy nasi kibice podzielają mój zachwyt nad tym porozumieniem i są równie podekscytowani wizją ciężkiej pracy, jaką wspólnie wykonamy - powiedział prezes klubu, Khaldoon Mubarak.

Higuain wskazał najlepszych z najlepszych! Wielkie wyróżnienie dla Lewandowskiego

- Posiadanie takiego wsparcia to najlepsza rzecz, jaka może przydarzyć się trenerowi. Mam wszystko, co niezbędne jest do wykonania dobrej pracy. Ufa mi właściciel klubu, prezes i dyrektor sportowy. Wszyscy wierzę we mnie, czego dowodem jest kontrakt na kolejne dwa lata. Naszym zadaniem będzie dalszy rozwój i jestem podekscytowany tym, że będę mógł pomóc Manchesterowi City - dodał Guardiola.

Na razie nie wiadomo, czy przedłużenie kontraktu Katalończyka będzie miało wpływ na przyszłość Lionela Messiego w Barcelonie. Hiszpanie i angielskie media od dawna łączyły Argentyńczyka z możliwym transferem do Manchesteru City, a plotki nasiliły się minionego lata, kiedy Messi groził odejściem z klubu. Transfer ten miał też zależeć od przyszłości Guardioli na Wyspach. Można się domyślać, że nowy kontrakt trenera pobudzi kolejne spekulacje.

Wielki powrót Davida Beckhama! Już podpisał kontrakt. "Jestem dumny"

Guardiola zdobył z Manchesterem City dwa mistrzostwa Anglii, jeden Puchar Anglii oraz trzy Puchary Ligi. Wcześniej Katalończyk pracował w Bayernie Monachium i FC Barcelonie.