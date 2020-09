"ESPN": Wyjaśniła się przyszłość Aubameyanga. Ogromne pieniądze

Zgodnie z informacjami opublikowanymi przez "ESPN" napastnik Arsenalu zgodził się na trzyletni kontrakt oraz tygodniową wypłatę w wysokości 250 tys. funtów tygodniowo. To znaczy, że do 2023 roku Pierre-Emerick Aubameyang może zarobić ok. 36 mln funtów. Oficjalne oświadczenie klubu może pojawić się jeszcze przed rozpoczęciem sezonu Premier League.

Pierre-Emerick Aubameyang może stać się najlepiej opłacanym zawodnikiem w Arsenalu dzięki bonusom, które otrzyma przy spełnieniu odpowiednich warunków. "ESPN" wśród nich wymienia m.in. zakwalifikowanie się do Ligi Mistrzów czy zdobycie tytułu króla strzelców w którymkolwiek z kolejnych trzech sezonów. 31-letni napastnik nagrodę najlepszego strzelca Premier League zdobył ostatnio w sezonie 2018/2019, gdy zdobył 22 gole.

Łącznie tygodniowe zarobki z ewentualnymi bonusami mogłyby przebić wypłatę Mesuta Oezila, który jest obecnie najlepiej opłacanym zawodnikiem w Arsenalu. Niemiec zarabia 350 tys. funtów tygodniowo, jednak według "ESPN" władze klubu chcą sprzedać pomocnika jeszcze przed wygaśnięciem kontraktu, który obowiązuje do czerwca 2021 roku.

Władzom Arsenalu zależało na przedłużeniu kontraktu 31-letniego Gabończyka, ponieważ wciąż niepewna jest przyszłość Alexandre'a Lacazette'a, a władze klubu nie chciały stracić dwóch napastników w jednym okienku transferowym. Media spekulują, że zainteresowane Francuzem były m.in. Juventus oraz Atletico Madryt. Arsenal natomiast jest skłonny sprzedać 29-latka za 40 mln funtów.

Pierre-Emerick Aubameyang w Arsenalu gra od stycznia 2018 roku. Łącznie w barwach londyńskiego klubu rozegrał 110 spotkań, w których strzelił 71 goli oraz zanotował 15 asyst. W sierpniu zdobył z drużyną Puchar Anglii, pokonując w finale Chelsea 2:1. 31- letni napastnik był autorem obu trafień.