Mariusz Stępiński o krok od nowego klubu! Gianluca Di Marzio ujawnia

Mariusz Stępiński trafi do Genoi, a do Chievo Werony powędruje 23-letni Andrea Favilli. Włoch to wychowanek Livorno, ale ma za sobą także epizod w Juventusie. Ba, w 2018 roku pokazał się ze świetnej strony podczas letniego tournee Starej Damy. Jednak od tego czasu jego rozwój nie przebiegał tak, jak oczekiwali kibice. Favilli w minionym sezonie wystąpił w 20 meczach Serie A, ale żadnego gola nie strzelił. Liczby Stępińskiego też nie zachwycają. W rozgrywkach 19/20 zdobył trzy bramki, a zagrał w 21 meczach.

REKLAMA

Zobacz wideo Stępiński bohaterem Hellasu po bardzo emocjonującym meczu

Stępiński trafił na Półwysep Apeniński w 2017 roku, gdy Nantes sprzedało go do Chievo za 3,5 miliona euro. Po dwóch latach został w Weronie, ale zaczął grać dla Hellasu, który awansował do Serie A (Chievo zostało zdegradowane). Wszystko wskazuje, że w nadchodzącym sezonie Genoa ponownie będzie się biła o utrzymanie. W nowym klubie Stępiński spotka Filipa Jagiełło.