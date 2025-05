To brzmi jak żart! Tyle Szeremeta zarobiła za zwycięstwo w Pucharze Świata

Julia Szeremeta pokonała Khumorabonu Mamajonową w finale Memoriału Feliksa Stamma w Warszawie w kat. do 57 kg. Polka nie dała rywalce żadnych szans i w 9 minut zdobyła złoty medal. Dziennikarze WP ustalili, ile srebrna medalistka olimpijska zarobiła za triumf w tym wydarzeniu. To nic w porównaniu do nagród za Paryż.

