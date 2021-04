Nowy wicelider 1. ligi! Lider na autostradzie do ekstraklasy

We wtorek Górnik Łęczna przegrał 0:1 z Miedzią Legnica, co w środę wykorzystał ŁKS, który zremisował w hicie 1. ligi na własnym stadionie z Radomiakiem. Lepiej to spotkanie zaczęli goście, bo już w 8. minucie Michał Kaput pokonał Arkadiusza Malarza. Radomiak przeważał długimi fragmentami, ale w 38. minucie wyrównał Ricardinho, a do końca spotkania nie padły kolejne bramki.

Po tym meczu nastąpiły przetasowania w czołówce tabeli - ŁKS został wiceliderem (ma 47 pkt), ale tyle samo punktów mają Radomiak oraz Górnik Łęczna (po 47). Radomiak ma jednak do rozegrania zaległe spotkanie (zagrało 26 meczów, a nie 27). W strefie barażowej (miejsca 3-6) znajdują się również Arka Gdynia (27 meczów, 46 pkt) i GKS Tychy (26 meczów, 44 pkt).

Pozostałe drużyny mają raczej niewielkie szanse na walkę o baraże - siódma Odra Opole ma 39 pkt, tyle samo, co ósmy Widzew Łódź. Zdecydowanym liderem ligi jest Bruk-Bet Termalica Nieciecza - co prawda ma tylko dwa punkty przewagi nad wiceliderem, ale rozegrał aż o cztery mecze mniej (ekipa prowadzona przez Mariusza Lewandowskiego nie grała przez miesiąc ze względu na zakażenia koronawirusem w drużynie). Do ekstraklasy - która od sezonu 2021/22 będzie powiększona z 16 do 18 drużyn - awansują dwie najlepsze drużyny, a ekipy z miejsc 3-6 zagrają w barażach o ostatnie miejsce.

Z 1. ligi spadnie tylko jedna drużyna, a w najgorszej sytuacji jest GKS Bełchatów, który ma zaledwie 17 pkt. 17. GKS Jastrzębie ma 21 pkt (i rozegrał o dwa mecze mniej), za to 16. Zagłębie Sosnowiec ma 23 pkt.