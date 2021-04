Legenda piłki śledzi polską 1. Ligę! "Jest dla mnie bardzo ważny"

Quentin Seedorf to 20-latek występujący na pozycji bocznego obrońcy, który trafił do Zagłębia Sosnowiec w 2019 roku. Skojarzenie z Clarencem Seedorfem jest jak najbardziej naturalne, ale i słuszne, gdyż obaj są ze sobą spokrewnieni. 45-latek już przy ogłoszeniu transferu potwierdził więzy rodzinne, gratulując chrześniakowi podpisania kontraktu z polskim klubem.

Clarence Seedorf śledzi poczynania swojego chrześniaka. "Dla mnie jest wzorem do naśladowania"

Quentin Seedorf zdradził, że na co dzień kontaktuje się z ojcem chrzestnym i prosi go o rady dotyczące jego występów. Okazuje się, że Clarence śledzi Fortuna 1. Ligę, a w szczególności występy Zagłębia Sosnowiec. - Praktycznie po każdym meczu pytam wujka, co sądzie o mojej grze. Daje mi trochę wskazówek, dzieli się przemyśleniami, mówi, co powinienem robić lepiej. Jest dla mnie bardzo ważny. To część mojej rodziny. Kiedy byłem dzieckiem, oglądałem jego mecze. Rozmawiałem z nim o piłce nożnej. Dla mnie jest wzorem do naśladowania - oznajmił Quentin Seedorf na kanale "Łączy nas piłka TV".

Clarence Seedorf może być szczególnie zadowolony zwłaszcza z ostatniego występu bratanka. 20-letni Holender strzelił dwa gole w zaledwie trzy minuty. W 23. kolejce I ligi Zagłębie pokonało Widzew Łódź 3:0. - Ten pierwszy gol był dla mnie bardzo ważny, również dlatego, że wcześniej ich nie strzelałem. To dla mnie bardzo istotne, że wreszcie doświadczyłem tego uczucia. Teraz chcę zdobywać kolejne bramki, robić to regularnie i cały czas poprawiać swoją grę - dodał Quentin.

Dzięki zwycięstwu Zagłębie Sosnowiec oddaliło się na trzy punkty od strefy spadkowej. Obecnie zespół znajduje się na 15. miejscu w tabeli. W następnej kolejce zmierzy się z Sandecją Nowy Sącz.

Clarence Seedorf to legenda holenderskiej piłki, która występowała w najlepszych klubach w Europie. Pomocnik reprezentował barwy m.in. Realu Madryt, AC Milan czy Ajaksu Amsterdam. W trakcie piłkarskiej kariery czterokrotnie wznosił puchar Ligi Mistrzów (grając w każdym z wymienionych klubów), na koncie ma również mistrzostwo Włoch, Hiszpanii czy Holandii. Karierę zakończył w 2014 roku.