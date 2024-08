Kolejna gwiazda może trafić do Arabii Saudyjskiej! Oferują niebotyczne pieniądze

W porównaniu do zeszłego roku, kluby z Arabii Saudyjskiej są dużo bardziej powściągliwe, jeśli chodzi o wydawanie dużych kwot na piłkarzy. To może się jednak zmienić w ostatnich dniach letniego okna transferowego, ponieważ do tamtejszej ligi może trafić Victor Osimhen. Napoli jest gotowe sprzedać Nigeryjczyka nawet za mniejszą kwotę od tej, która jest wpisana w klauzuli wykupu. Wiadomo, jak sam piłkarz podchodzi do tej propozycji.

