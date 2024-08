40 milionów euro wyrzucone błoto. Kosztowny niewypał odchodzi z Barcelony

W zeszłym roku Barcelona usilnie poszukiwała następcy Roberta Lewandowskiego. Wybór klubu z Katalonii padł na Vitora Roque z Athletico Paranaense, za którego Barcelona zapłaciła 40 mln euro w podstawie, a kolejne 20 mln euro zapisała w bonusach. Do tej pory Roque zagrał w szesnastu meczach, w których strzelił dwa gole. Jednak zdecydowanie nie zachwycał, a w trakcie sezonu 23/24 nie cieszył się sporym zaufaniem ze strony Xaviego Hernandeza.

- Vitor nie pójdzie na wypożyczenie. Jeśli odejdzie, będzie to transfer definitywny. Nikt nie rozumie, czemu Xavi nie daje mu grać i nawet z nim nie rozmawia, to nie w porządku. Vitor powinien dostać szansę tak jak Pau Cubarsi, Fermin Lopez czy Lamine Yamal. Vitor takiej szansy właśnie nie otrzymał. Nie możemy tak dłużej funkcjonować - mówił Andre Cury, agent Roque, cytowany przez hiszpańskie i katalońskie media.

W kontekście ewentualnego transferu Roque wymieniano takie kluby, jak Real Sociedad, Bournemouth, Lazio, Everton, FC Porto czy Sporting CP. Ostatecznie Brazylijczyk trafi do innego klubu, ale jednak będzie wypożyczony i będzie mógł wkrótce wrócić do Barcelony. O jakim klubie mowa?

Oficjalnie: Miał być następcą Lewandowskiego. Trafia do ligowego rywala

W tym przypadku chodzi o Real Betis. Włoski dziennikarz Fabrizio Romano podawał, że Roque ma być wypożyczony do Betisu do końca sezonu 24/25, ale to wypożyczenie może zostać przedłużone o kolejny sezon. Betis ma też mieć opcję wykupu, ale będzie wypłacać piłkarzowi całą pensję. "Jeżeli Roque wróci do Barcelony po jednym sezonie, Betis będzie mieć procent od kolejnej transakcji z jego udziałem" - pisał Romano na portalu X.

W poniedziałkowy poranek pojawił się oficjalny komunikat ze strony Barcelony, w którym klub informuje o wypożyczeniu Roque do Betisu. Barcelona potwierdziła też informacje, które wcześniej podawał Romano. "Tigrinho będzie mógł grać więcej w barwach Betisu, by kontynuować swój rozwój i adaptację do ligi hiszpańskiej" - czytamy w komunikacie Barcelony. Tym samym jedynym konkurentem Lewandowskiego w Barcelonie spośród nominalnych napastników będzie Pau Victor, wykupiony po poprzednim sezonie z Girony.

Roque będzie rywalizować o miejsce w wyjściowym składzie Betisu z Hiszpanem Ikerem Losadą, Argentyńczykiem Chimym Avilą i Cedrikiem Bakambu z Demokratycznej Republiki Konga. Betis rozpoczął nowy sezon ligi hiszpańskiej od remisów 1:1 z Gironą i 0:0 z Deportivo Alaves.