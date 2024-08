Polak się nie zatrzymuje! Kapitalna asysta do mistrza świata

Od początku tego sezonu Major League Soccer Mateusz Bogusz znajduje się w bardzo dobrej dyspozycji. Polak jest drugim najlepszym strzelcem Los Angeles FC w MLS, a przez ostatnie tygodnie regularnie w polskich mediach pojawiają się nagrania z bramek bądź asyst Bogusza. - Niewielu graczy ma takie IQ. Transfer do lepszej ligi będzie czymś wspaniałym, nawet jeśli utrata takiego gracza będzie nas bolała. To po prostu wspaniały chłopak, skromny i pracowity - mówił Erik Hultstrom z "Voices of the Black and Gold Podcast", z którym rozmawiał portal WP SportoweFakty.

Od momentu transferu do LAFC, a więc od marca zeszłego roku, Bogusz grał już na wielu pozycjach w obecnym zespole. Zaczynał na prawym skrzydle, potem pojawił się w środku boiska, a także ma za sobą grę jako tzw. fałszywa dziewiątka. Mimo dobrej formy Bogusz nie znalazł uznania w oczach Michała Probierza i nie otrzymał powołania na Euro 2024. - Nigdy nie rozmawiałem z trenerem Probierzem. Nie dostałem informacji, żeby ktoś był u mnie na meczu MLS. Zaakceptowałem, że mnie tam nie ma i skupiłem się na swojej pracy w klubie - opowiadał zawodnik LAFC.

- To oczywiste, że liczę na powołanie, przecież to marzenie każdego grającego w piłkę. To, co mogę zrobić, to grać jak najlepiej i tak ustawić dzwonek w telefonie, żeby nie przegapić momentu, w którym selekcjoner zadzwoni - przekazał Bogusz w wywiadzie dla WP SportowychFaktów. Można zatem zakładać, że we wrześniu otrzyma powołanie do kadry Biało-Czerwonych na mecze Ligi Narodów.

Polak asystował mistrzowi świata. Ale LAFC nie zdobyło trofeum

Od końcówki lipca Los Angeles FC rywalizowało w rozgrywkach Leagues Cup, w którym między sobą rywalizują zespoły z ligi amerykańskiej oraz meksykańskiej. LAFC dotarło aż do finału Leagues Cup, pokonując po drodze Austin FC (2:0), San Jose Earthquakes (4:1), Seattle Sounders (3:0) czy Colorado Rapids (4:0). Bogusz strzelił trzy gole i miał jedną asystę w tych rozgrywkach. Finałowym przeciwnikiem było Columbus Crew. Bogusz znalazł się w wyjściowym składzie LAFC.

Po pierwszej połowie Columbus Crew prowadziło 1:0 po golu Juana Camilo Hernandeza z 45. minuty. LAFC zdołało doprowadzić do wyrównania w 57. minucie po rzucie rożnym. Bogusz dośrodkował piłkę w pole karne, a tam najwyżej wyskoczył Olivier Giroud, który pokonał bramkarza rywali. Tym samym Bogusz asystował byłemu zawodnikowi Milanowi, a także mistrzowi i wicemistrzowi świata z reprezentacją Francji. Warto dodać, że to był pierwszy mecz Giroud w wyjściowym składzie LAFC od momentu transferu.

Ostatecznie LAFC nie zdołało wygrać rozgrywek Leagues Cup. Do drugiej minuty czasu doliczonego utrzymywał się remis 1:1, ale potem Columbus strzeliło dwa gole i wygrało 3:1. Ponownie do siatki trafił Hernandez, a dodatkowo bramkarza LAFC pokonał Jacen Russell-Rowe.

To było drugie zwycięstwo klubu MLS w tych rozgrywkach od momentu ich powstania, a więc od 2019 r. W zeszłym roku finał wygrał Inter Miami, który pokonał 10:9 Nashville SC po rzutach karnych.

Jaka teraz będzie przyszłość Bogusza? Wcześniej w mediach pojawiały się informacje, że Polakiem interesuje się Celtic Glasgow. Propozycja Szkotów dla LAFC miała opiewać na 8-10 mln euro. - Nie ma co ukrywać, pojawiają się zapytania. Prawdą jest też to, że Los Angeles FC sprowadził mnie z zamiarem odsprzedania w przyszłości. W transferach czasem ciężko coś przewidzieć, więc nie wiem, kiedy to nastąpi. Ale prędzej czy później nastąpić może - dodał Bogusz w jednym z wywiadów.