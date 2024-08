Wiemy, kto pokaże Ligę Mistrzów. Kapitalne wieści dla kibiców!

W sezonie 2023/2024 Telewizja Polska straciła sublicencję na pokazywanie rozgrywek Ligi Mistrzów. Polscy kibice mogli więc oglądać mecze najważniejszych europejskich rozgrywek wyłącznie na dodatkowo płatnych kanałów Polsatu. Od nowego sezonu na trzy lata licencję do pokazywania Ligi Mistrzów ma jednak Canal+. Pojawiały się doniesienia, że w związku z tym rozrywki sygnowane przez UEFA mogą wrócić do TVP, ale ciągle brakowało oficjalnego potwierdzenia.

REKLAMA

Zobacz wideo Wesley Sneijder wybrał! Lewandowski czy van Nistelrooy?

Liga Mistrzów ponownie w Telewizji Polskiej. Jakub Kwiatkowski przekazał świetne wieści dla kibiców

W poniedziałkowy poranek dyrektor TVP Sport Jakub Kwiatkowski poinformował, że po rocznej przerwie Liga Mistrzów wraca do publicznego nadawcy!

"Na mocy porozumienia zawartego z Canal+, który w trzech najbliższych sezonach jest wyłącznym dysponentem praw do UCL na terytorium Polski, TVP będzie mogła transmitować wybrane mecze Ligi Mistrzów UEFA w sezonie 2024/25. Zaczniemy już od pierwszej kolejki fazy ligowej, poprzez nową rundę barażową, fazę pucharową aż do wielkiego finału" - poinformował Kwiatkowski.

W sumie TVP pokaże 17 meczów Ligi Mistrzów i będą to mecze rozgrywane w środy o godzinie 21:00. Do tego po każdej kolejce TVP Sport wyemituje magazyn skrótów ze wszystkimi bramkami.

Nowa edycja Ligi Mistrzów niesie za sobą szereg zmian. Liczba zespołów wzrośnie z 32 do 36, a wszystkie znajdą się w jednej grupie, która nazywana jest fazą ligową. Każdy zespół jest pewny tego, że zagra osiem meczów (cztery u siebie, cztery na wyjeździe). Bezpośredni awans do 1/8 finału wywalczą drużyny z miejsc 1-8, a zespoły od 9. do 24. miejsca będą rywalizować w play-offach, w systemie mecz i rewanż. W play-offach może dojść do starć drużyn z jednego kraju, a wcześniej było to możliwe dopiero w ćwierćfinale. Co istotne, nie będzie już spadków z Ligi Mistrzów do Ligi Europy czy z Ligi Europy do Ligi Konferencji.

Rozgrywki Ligi Mistrzów w sezonie 2024/2025 rozpoczną się pierwszą kolejką fazy ligowej 17 września, a zakończą wielkim finałem, który zostanie rozegrany na Alianz Arenie w Monachium 31 maja przyszłego roku.