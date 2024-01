Niecodzienna sytuacja w Pucharze Anglii. Sędzia pokazał okrągłą kartkę. Wyjaśniamy, co oznacza

W piątek, 5 stycznia kibice angielskiej piłki nożnej, zasiadający przed telewizorami, mieli do wyboru aż trzy mecze w Pucharze Anglii. Co ciekawe, wszystkie spotkania rozegrano w Londynie. Fani, którzy zdecydowali się wybrać starcie Brentford - Wolverhampton Wanderers obejrzeli najwięcej goli.

Podczas pucharowego spotkania sędzia pokazał okrągłą czerwoną kartkę. Co ona oznacza?

Widowisko na Brentford Community Stadium zakończyło się remisem 1:1. W pierwszej połowie na listę strzelców wpisał się napastnik gospodarzy Neal Maupay, a wyrównał już po zmianie stron pomocnik gości Thomas Doyle, zdobywając debiutancką bramkę w barwach Wolves. 22-letni Anglik popisał się przepięknym, potężnym uderzeniem, po którym piłka wylądowała w okienku bramki Thomasa Strakoshy.

Warto dodać, że zawodnicy Wolverhampton Wanderers już od 9. minuty musieli grać w "dziesiątkę". To wtedy po faulu na Christianie Norgaardzie z boiska wyleciał Joao Gomes. Co ciekawe, arbiter spotkania - Tony Harrington - wyciągnął wtedy z kieszeni okrągły kartonik, co wywołało wielkie poruszenie w mediach społecznościowych. Kibice zaczęli się zastanawiać się nad jej znaczeniem.

Z pomocą przyszli zagraniczni dziennikarze, którzy rozwiązali zagadkę "tajemniczego" kartonika. Jak podaje portal "Sport Bible", okrągłe czerwone kartki zostały pierwotnie wprowadzone, aby pomóc zarówno piłkarzom, jak i kibicom, którzy nie potrafią rozróżnić kolorów. Dzięki swojemu kształtowi, miały także pomóc arbitrom w szybkim podejmowaniu decyzji bez patrzenia.

To nie pierwszy raz, kiedy w Anglii została pokazana okrągła czerwona kartka. Na początku ubiegłego roku sędzia pokazał kartkę w tym samym kształcie w starciu Wrexham - Sheffield United.

Remis w meczu Brentford - Wolves oznacza, że o awansie do czwartej rundy zdecyduje powtórzone spotkanie.