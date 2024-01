"To było absolutnie fenomenalne!". Wieczór cudów w Anglii [WIDEO]

Była 78. minuta meczu Tottenhamu z Burnley w 3. rundzie Pucharu Anglii, kiedy na strzał sprzed pola karnego gości zdecydował się obrońca gospodarzy - Pedro Porro. Hiszpan przymierzył idealnie. Piłka po jego potężnym uderzeniu wylądowała w okienku bramki Arijaneta Muricia.

- To było absolutnie fenomenalne. Kapitalny strzał! - emocjonował się w trakcie meczu były obrońca Tottenhamu - Stephen Kelly. Chociaż gospodarze oddali w tym meczu jeszcze 15 strzałów (sześć celnych), to więcej goli już nie było i to właśnie dzięki trafieniu Porro Tottenham awansował do 4. rundy Pucharu Anglii.

Równie ładnego, o ile nie ładniejszego gola zobaczyli kibice na Brentford Community Stadium, gdzie Brentford podejmowało Wolverhampton. Mecz zakończył się remisem 1:1, chociaż do przerwy wszystko wskazywało na to, że spotkanie wygrają gospodarze.

Cudowne gole w Pucharze Anglii

Ci grali w przewadze jednego zawodnika już od 9. minuty. To wtedy po faulu na Christianie Norgaardzie z boiska wyleciał Joao Gomes. Tuż przed przerwą w zamieszaniu w polu karnym Wolves najsprytniejszy był Neal Maupay, który uderzeniem z bliska dał gospodarzom prowadzenie 1:0.

W 64. minucie do remisu doprowadził jednak Thomas Doyle. 22-letni Anglik popisał się przepięknym, potężnym uderzeniem, po którym piłka wylądowała w okienku bramki Thomasa Strakoshy.

Remis w meczu Brentford - Wolves oznacza, że o awansie do 4. rundy zdecyduje powtórzone spotkanie. To samo czeka Everton i Crystal Palace, które zagrały ze sobą w czwartek i gdzie padł bezbramkowy remis.

W piątek awans do 4. rundy wywalczyło za to Fulham, które pokonało u siebie grające w Championship Rotheram (1:0). Kolejne mecze 3. rundy w sobotę, niedzielę i poniedziałek. Hitem tej fazy rozgrywek będzie mecz Arsenal - Liverpool, który odbędzie się w niedzielę o 17:30.