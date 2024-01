Legenda polskiej piłki wyleciała z klubu. Klamka zapadła

Kibice Sandecji Nowy Sącz zapewne najchętniej zapomnieliby o poprzednim sezonie. Zespół w zeszłym roku spadł z I ligi, mimo że sezon wcześniej finiszował na 7. miejscu w tabeli. Nadzieje tych, którzy liczyli, że w II lidze będzie lepiej, na półmetku obecnych rozgrywek są jak ponury żart.

Sandecja Nowy Sącz zmienia trenera. Łukasz Surma zwolniony

Zespół fatalnie wystartował - w pierwszych czterech spotkaniach zdobył tylko jeden punkt - i już w piątej kolejce Tomasza Kafarskiego zastąpił Łukasz Surma, który wcześniej zebrał doświadczenie na poziomie II ligi w Garbarni Kraków. Drużynę tę trenował w latach 2019-2021. Przed pracą w Sandecji prowadził też zespół Stali Stalowa Wola, która walczyła wtedy o awans do II ligi.

W Stali po rozpoczęciu rundy wiosennej uznano jednak, że z Surmą ta drużyna nie wywalczy awansu z III ligi i zwolniono go, mimo że prowadzony przez niego zespół zajmował 3. miejsce w tabeli. Ta decyzja działaczy się obroniła, bo Stal awansowała do II ligi, na finiszu wyprzedzając Wieczystą Kraków i Avię Świdnik. Łukasz Surma też tam trafił, ale już do Sandecji. Początek pracy przyniósł mu trochę satysfakcji, bo pierwsze wygrane spotkanie pod jego wodzą było właśnie przeciwko Stali Stalowa Wola (2:0, w piątym meczu Surmy). Jednak choć piłkarze z Nowego Sącza pod jego wodzą grali trochę lepiej niż za dwóch poprzedników (prowadzony przez niego zespół zdobywał średnio 1,07 pkt na mecz) to Sandecja na półmetku sezonu zajmuje przedostatnie miejsce i zmierza do drugiego spadku z rzędu.

Z tego powodu klub postanowił rozstać się Surmą. Jego umowa została rozwiązana za porozumieniem stron. "Dziękujemy Trenerze za pracę wykonaną na rzecz naszego Klubu, życzymy dużo zdrowia oraz powodzenia w życiu prywatnym i zawodowym" - czytamy w komunikacie.

Co dalej z Sandecją? Na razie nie wiadomo kto poprowadzi drużynę na wiosnę, ale tę osobę czeka niełatwe zadanie. Pierwszym przeciwnikiem spadkowicza będzie Radunia Stężyca, która walczy o awans do I ligi i na ten moment zajmuje 4. miejsce w tabeli. Czasu na przygotowanie się do tego meczu jest jednak bardzo dużo - odbędzie się on dopiero 5 marca.