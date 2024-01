Lewandowska przerażona tym, co dzieje się w Polsce. "Będę o tym mówić"

Temat depresja u dzieci w Polsce często traktowany jest po macoszemu. Czasami przebija się on do mediów - na przykład w 2017 roku, gdy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży - 116 111 - mógł zostać zamknięty przez brak rządowego wsparcia. Jego dalsze funkcjonowanie zostało wtedy zapewnione przez fundacje Jakuba Błaszczykowskiego i Dominiki Kulczyk.

Anna Lewandowska zwraca uwagę na statystyki. Problem w Polsce jest ogromny

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży jest jedną z metod, dzięki której potrzebujący mogą otrzymać pomoc, ale nie rozwiązuje źródła problemu. Ten z depresją u dzieci jest w Polsce ogromny, na co Anna Lewandowska zwróciła uwagę w programie "Zza kulis" w Radio Chillizet.

- Statystyki są przerażające, jeżeli chodzi o depresję dzieci. Jaki jest procent prób samobójczych u dzieci? Ja będę chciała mówić o tym coraz częściej, bo jestem mamą dwójki dzieci i jednej córki, która jest bardzo sensitive (wrażliwa z ang. - red.), która jest bardzo delikatna, jest empatyczna, emocjonalna i która już widzi coraz więcej i dotyka pewnych problemów i zadaje pewne pytania, które mnie przerażają - powiedziała Lewandowska.

Jak duży jest to problem, pokazują wspomniane statystyki. W 2022 roku próbę samobójczą podjęło 2093 dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat. Był to rekordowy rok i wzrost o 150 procent w porównaniu do 2020 roku. Problem narasta od ponad dekady. Jeszcze w 2011 roku odnotowano około 300 prób samobójczych.

Lewandowska zwróciła też uwagę na problem hejtu, który na co dzień dotyka przede wszystkim jej męża. - Miałam taki moment, że miałam dosyć tego hejtu, że ludzie opiniują mnie, nie znając mnie i mojego męża. Opiniują, nie patrząc, jak dużo pracy on wkłada każdego dnia, ile ma wyrzeczeń i to, że czasami nie jest z nami, nie jest z córkami, ale jest reprezentantem Polski na najwyższej klasie i jest niesamowitym człowiekiem. To na końcu nikt nie myśli o tych aspektach ludzkich, że komuś cholera może być przykro, ale ok, przyzwyczailiśmy się do tego, bo jak to się mówi, osoba znana musi się przyzwyczaić - podsumowała.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli potrzebujesz pomocy, codziennie przez całą dobę możesz zadzwonić na Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży, pod bezpłatnym numerem telefonu 116 111. Swój problem możesz też opisać w wiadomości.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, oprócz konsultacji dla najmłodszych, oferuje też pomoc rodzicom i nauczycielom, którzy obawiają się o bezpieczeństwo swoich podopiecznych. Więcej informacji znajdziesz na stronie fundacji.

Pod tym linkiem znajdziesz więcej informacji, jak pomóc sobie lub innym, oraz kontakty do organizacji pomagających osobom w kryzysie i ich bliskim.

Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej, zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.