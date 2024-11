"Upokorzenie, koszmar". Tak Norwegowie piszą o meczu Jagiellonia - Molde

Jagiellonia Białystok niezmiennie zachwyca w rozgrywkach Ligi Konferencji. W czwartkowy wieczór piłkarze Adriana Siemieńca rozbili na własnym stadionie Molde FK 3:0. - To mecz-symbol tego, co za nami, spajający sezon mistrzowski z Jagiellonią odważną, fantazyjną, ale nierozważną i gubiącą kontrolę. Dzisiaj była dobra obrona, dobry atak szybki, momentami niezły pressing, dobre ataki pozycyjne. Mieliśmy ten mecz pod kontrolą, nie dopuściliśmy przeciwnika do czystych sytuacji. Strzeliliśmy trzy gole, był też jeden nieuznany, byliśmy groźni w polu karnym. Dziękuję drużynie za ten mecz i za to, co robią - podkreślał szkoleniowiec Jagiellonii na pomeczowej konferencji prasowej.

Norweskie media po meczu Jagiellonia Białystok - Molde FK

Tak bolesna i w pełni zasłużona porażka Molde została zauważona przez norweskie media. "Molde upokorzone w Europie" - czytamy na stronie TV2. Portal wyróżnił dublet, który w tym spotkaniu ustrzelił Kristoffer Hansen. "W czwartkowy wieczór Molde poniosło kolejną porażkę w Lidze Konferencji" - dodano.

O "upokorzeniu Molde w Polsce" pisze także vg.no. "W Polsce rozległy się norweskie okrzyki radości, ale to nie Molde było ich prowodyrami" - dodano, odnosząc się do dubletu Hansena. "Wspaniale było być Norwegiem w Polsce" - podsumowano.

"Molde zatopione w Polsce przez Kristoffera Hansena" - ogłosiło Radio Stavanger. "Jagiellonia przystąpiła do tego meczu niepokonana od dziesięciu meczów" - wyróżniła rozgłośnia. Cytując Martina Bjornbaka z Molde podkreśliła, że Jagiellonia świetnie kontrowała gości z Norwegii.

"Skuteczna Jagiellonia przygotowała się na trudny wieczór w Polsce" - czytamy na stronie klubowej moldefk.no. "Niebiesko-biali zeszli z boiska bez bramek, a gospodarze strzelili trzy gole, co zakończyło się wysoką porażką w Polsce" - dodano. Podkreślono, że Molder zaliczyło "koszmarny początek" za sprawą bramki Pululu w siódmej minucie spotkania.

Jagiellonia Białystok zajmuje obecnie trzecie miejsce w tabeli Ligi Konferencji. Do końca fazy ligowej mistrzowie Polski rozegrają jeszcze trzy spotkania z: Celje (wyjazd), Mladą Bolesław (wyjazd) i Olimpiją Ljublana (dom).