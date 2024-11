Ależ jest pięknie! Tak wygląda ranking UEFA po wygranych Legii i Jagiellonii

Do czwartku 7 listopada polskie ekipy z powodzeniem rywalizowały w fazie ligowej Ligi Konferencji Europy. Na start rozgrywek sprawiły ogromne niespodzianki, ponieważ wygrały z faworytami do głównej nagrody. Legia Warszawa pokonała 1:0 Real Betis, z kolei Jagiellonia Białystok wygrała 2:1 z FC Kopenhagą. Druga kolejka przyniosła kolejne zwycięstwa - stołeczny klub triumfował 3:0 z Baćką Topola, a mistrzowie Polski 2:0 z Petrocubem. I co najważniejsze, w trzeciej serii gier polskie kluby podtrzymały tę passę! To kapitalne wieści pod kątem rankingu UEFA.

Jest dobrze. Polska coraz bliżej 15. lokaty w rankingu UEFA. Awans na 17. miejsce o krok

Najpierw na murawie pojawili się piłkarze Goncalo Feio. Tym razem podejmowali na własnym stadionie Dynamo Mińsk. Byli faworytami do wygranej i wywiązali się z tej roli śpiewającą. Choć w pierwszej partii udało im się zdobyć tylko jedną bramkę, to w drugiej zaliczyli piorunujący start. Efekt? Trzy gole w osiem minut. Po niespełna godzinie meczu na tablicy był już wynik 4:0 dla Legii. I tak też zakończył się ten mecz. Tym samym warszawianie dopisali 0,5 pkt do rankingu UEFA.

Tyle samo dopisała Jagiellonia. Ta mierzyła się w czwartek z Molde. I już w 6. minucie otworzyła wynik spotkania. Na 1:0 strzelił Afimico Pululu. Na tym białostocka ekipa zatrzymywać się nie zamierzała. Drugi gol padł dopiero w drugiej połowie. Jego autorem był Kristoffer Hansen. I już 15 minut później ustrzelił dubelt. Tym samym Jagiellonia wygrała 3:0.

Tak więc w czwartek polskie ekipy dopisały jeden punkt do rankingu UEFA. Choć nie pozwolił on zaliczyć awansu i nasz kraj nadal znajduje się na 18. lokacie, to znacząco zbliżył się do rywali. Szczególnie do 17. w zestawieniu Izraela. Ten kraj ma tylko jednego reprezentanta w Europie, który w czwartek poniósł kolejną porażkę. Tym razem Maccabi Tel Awiw uległ 0:5 Ajaxowi Amsterdam. Różnica między Polską a Izraelem wynosi już tylko jeden punkt, a więc dokładnie dwa zwycięstwa.

Polsce udało się też utrzymać przewagę nad 19. Chorwacją. Ta ma tylko jednego reprezentanta. Mowa o Dinamie Zagrzeb, który w tym tygodniu triumfował w Lidze Mistrzów. Rozbił aż 4:1 Slovan Bratysława.

Krajowy ranking UEFA po meczach Legii Warszawa i Jagiellonii Białystok w Lidze Konferencji Europy:

1. Anglia (7 na 7 klubów gra dalej w pucharach) - 95,160 pkt

2. Włochy (8/8) - 84,106 pkt

3. Hiszpania (7/7) - 78,418 pkt

4. Niemcy (8/8) - 76,285 pkt

5. Francja (6/7) - 63,236 pkt

...

13. Szkocja (3/5) - 31,300 pkt

14. Grecja (3/4) - 31,250 pkt

15. Dania (2/4) - 31,175 pkt

16. Szwajcaria (3/5) - 31,075

17. Izrael (1/4) - 30,625 pkt

18. Polska (2/4) - 29,625 pkt

19. Chorwacja (1/4) - 26,275 pkt.

Awans na co najmniej 15. lokatę pozwoliłby Polsce wprowadzić do eliminacji pięć zespołów. Wtedy dwa z nich walczyłyby w el. Ligi Mistrzów. Cel wydaje się więc możliwy do zrealizowania, patrząc na obecną formę zarówno Jagiellonii, jak i Legii. Kolejną szansę na punkty będą mieli 28 listopada.