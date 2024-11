Nie do wiary! Tak wygląda tabela Ligi Konferencji po meczu Jagiellonii

Legia Warszawa i Jagiellonia Białystok były dotąd bezbłędne. Pierwsza drużyna pokonała zarówno Real Betis, jak i TSC Backa Topola, natomiast mistrzowie Polski okazali się lepsi od FC Kopenhagi oraz rumuńskiego Petrocubu. Były zatem wielkie nadzieje związane z kolejnymi starciami. I obie ekipy udowodniły, że w tym sezonie będą liczyć się w walce nawet o triumf w tych rozgrywkach.

Tak wygląda tabela Ligi Konferencji po trzech kolejkach. Nie do uwierzenia

Legia Warszawa zanotowała trzecie zwycięstwo w fazie ligowej i pewnie pokonała Dynamo Mińsk 4:0 po dubletach Marca Guala oraz Luquinhasa. Tym samym jako pierwsza ekipa wywalczyła sobie awans do fazy pucharowej. Niewiele brakuje jej również do tego, by uzyskać promocję bezpośrednio do 1/8 finału Ligi Konferencji. Według wyliczeń portalu Football Meets Data, potrzebuje 12 punktów.

Nieco później imponująco zaprezentowała się również Jagiellonia. Już w 6. minucie piłkę po uderzeniu w poprzeczkę Darko Churlinova zgarnął Pululu i z najbliższej odległości pokonał bramkarza. Rywale potem przejęli inicjatywę, ale nie mieli pomysłu, jak sforsować obronę zespołu Adriana Siemieńca. Na początku drugiej odsłony świetne podanie Jesusa Imaza wykorzystał za to Kristoffer Hansen i podwyższył prowadzenie. I choć pięć minut później po interwencji systemu VAR bramka Jesusa Imaza nie została uznana, to w 76. minucie zwycięstwo gospodarzy przypieczętował Hansen.

Jagiellonia zanotowała zatem trzecią wygraną z rzędu i awansowała na trzecie miejsce w tabeli LK. Poza nią pięć zespołów ma obecnie komplet punktów: Chelsea, Rapid Wiedeń, Victoria Guimaraes, Heindenheim oraz właśnie Legia Warszawa. Tylko jeden punkt na koncie ma za to Istambul Basaksehir Krzysztofa Piątka czy Panathinaikos Bartłomieja Drągowskiego.

Tabela Ligi Konferencji po trzeciej kolejce:

1. Chelsea - 3 mecze, 9 pkt, bramki 16:3 *

2. Legia Warszawa - 3 mecze, 9 pkt, bilans bramkowy 8:0 *

3. Jagiellonia Białystok - 3 mecze, 9 pkt, 7:1 *

4. Rapid Wiedeń - 3 mecze, 9 pkt, 6:1 *

5. Vitoria Guimaraes - 3 mecze, 9 pkt, 7:3 *

6. Heidenheim - 3 mecze, 9 pkt, 4:1 *

7. Shamrock Rovers - 3 mecze, 7 pkt, 7:3 *

8. Fiorentina - 3 mecze, 6 pkt, 7:4 *

9. Paphos - 3 mecze, 6 pkt, 5:2 ^

9. Olimpiją Ljubljana - 3 mecze, 6 pkt, 5:2 ^

11. Lugano - 3 mecze, 6 pkt, 5:4 ^

12. Hearts - 3 mecze, 6 pkt, 4:3 ^

13. Gent - 3 mecze, 6 pkt, 5:5 ^

13. Vikingur Reykjawik - 3 mecze, 6 pkt, 5:5 ^

15. Cercle Brugge - 3 mecze, 4 pkt, 7:5 ^

16. Djurgarden - 3 mecze, 4 pkt, 5:5

17. APOEL Nikozja - 3 mecze, 4 pkt, 3:3

18. Real Betis - 3 mecze, 4 pkt, 3:3

19. Borac Banja Luka - 3 mecze, 4 pkt, 2:3 ^

20. NK Celje - 3 mecze, 3 pkt, 7:6 ^

21. Omonia Nikozja - 3 mecze, 3 pkt, 4:3 ^

22. Molde - 3 mecze, 3 pkt, 4:5 ^

23. TSC Backa Topola - 3 mecze, 3 pkt, 4:5 ^

24. The New Saints - 3 mecze, 3 pkt, 3:4 ^

25. FC Astana - 3 mecze, 3 pkt, 1:3

26. HJK Helsinki - 3 mecze, 3 pkt, 1:5

27. FC St. Gallen - 3 mecze, 3 pkt, 6:11

28. Noah Erywań - 3 mecze, 3 pkt, 2:9

29. FC Kopenhaga - 3 mecze, 2 pkt, 4:5

30. LASK Linz - 3 mecze, 2 pkt, 2:4

31. Panathinaikos Ateny - 3 mecze, 1 pkt, 3:7

32. Istambul Basaksehir - 3 mecze, 1 pkt, 4:9

33. Mlada Bolesław - 3 mecze, 0 pkt, 1:5

34. Dynamo Mińsk - 3 mecze, 0 pkt, 1:7

35. Larne FC - 2 mecze, 0 pkt, 1:7

36. Petrocub - 3 mecze, 0 pkt, 1:9

* - awans do 1/8 finału LK

^ - awans do 1/16 finału LK

Do końca fazy ligowej pozostały jeszcze trzy spotkania. Legia zmierzy się z Omonią Nikozja, Lugano oraz Djurgarden, natomiast Jagiellonia zagra z NK Celje, Mladą Bolesław oraz Olimpiją Ljubljana.