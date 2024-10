LKE. O której dzisiaj mecz TSC Backa Topola - Legia Warszawa? [TRANSMISJA NA ŻWYO]

Legia w ostatnich spotkaniach wyglądała całkiem nieźle. Po drobnym kryzysie widać, że Goncalo Feio wyciągnął wnioski i postanowił zmienić ustawienie, które bardzo dobrze sprawdziło się choćby w spotkaniu z Lechią Gdańsk. Wicemistrzowie Polski zrobią wszystko, co się da, by potwierdzić formę również w kolejnej konfrontacji z Lidze Konferencji.

Liga Konferencji. Kiedy TSC Baćka Topola - Legia Warszawa?

- Spodziewamy się rywala, który się na nas rzuci. Styl gry TSC jest dość wyraźny. To drużyna, która chce mieć piłkę, dominować przeciwnika, woli bronić wysokim pressingiem, niż być ustawiona nisko, na własnej połowie. Wątpię, by u siebie, przy takim wydarzeniu, zrezygnowała z własnej tożsamości - wyjaśniał Goncalo Feio na środowej konferencji prasowej. Podkreślił też, że zespół rywala jest złożony z samych Serbów. - Wiemy, że to charakterni ludzie, którzy mają umiejętność rywalizacji - uzupełnił.

Legia wystąpi w prawdopodobnie najmocniejszym składzie. Od pierwszej minuty powinniśmy zatem oglądać na murawie m.in. Rubena Vinagre, Bartosza Kapustkę czy Marca Guala. Nie powinno również dojść do zmian na prawej stronie, gdzie dobrze ostatnio współpracuje duet Wszołek - Chodyna. W zastępstwie za Oyedele pojawi się zapewne Claude Goncalves, natomiast do bramki powinien wrócić Kacper Tobiasz.

Szkoleniowiec rywali zdążył dostrzec, że Feio często rotuje składem. Ma jednak plan, jak rozegrać to spotkanie. - Oglądaliśmy pięć ostatnich meczów zespołu z Warszawy, rywale kilka razy zmieniali system gry. Nie sądzę, by mieli kryzys wynikowy, gdyż pokonali poważną drużynę, poza Betisem mierzyli się też z Jagiellonią. Podchodzimy do spotkania z wielkim respektem, Legia to ogromny klub. Chcemy być skromni, pokorni, ale mieć wiarę w to, co do tej pory zrobiliśmy - podsumował Jovan Damjanović, cytowany przez mozzartsport.com.

Liga Konferencji. O której dzisiaj mecz TSC Baćka Topola - Legia Warszawa? [TRANSMISJA, STREAM ONLINE]

Spotkanie TSC Baćka Topola - Legia Warszawa odbędzie się w czwartek 24 października. Początek o godz. 21. Transmisja z tego wydarzenia będzie dostępna na antenach Polsatu Sport oraz Polsatu Sport Premium 2. Będzie można również obejrzeć ten mecz w internecie na platformie Polsat Box Go. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na stronie Sport.pl oraz w naszej aplikacji mobilnej.