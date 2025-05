Króciutko! Flick wyszedł i stanowczo ogłosił ws. Lewandowskiego i Szczęsnego

Robert Lewandowski doznał kontuzji w meczu z Celtą Vigo i z tego powodu przegapił mecze FC Barcelony z Interem Mediolan, Mallorką i Realem Valladolid. Polak niedawno wrócił do zdrowia i pojawił się na boisku w 90. minucie rewanżowego starcia z Interem. Wydawać się mogło, że zobaczymy go w pierwszym składzie w spotkaniu z Realem.

Hansi Flick wyjawił, co z Lewandowskim. Wiemy, czy zagra z Espanyolem

Rzeczywistość okazała się jednak inna. Napastnik rozpoczął ten mecz na ławce rezerwowych i nie pojawił się w ogóle na boisku, co wywołało niemałe zaskoczenie. Wielu zastanawiało się zatem, czy Lewandowski wystąpi w zbliżającym się starciu z Espanyolem. Głos w tej sprawie zabrał Hansi Flick na przedmeczowej konferencji.

- Lewandowski ma się dobrze, jest gotowy do gry. Nic więcej nie mam do powiedzenia - powiedział. Nie wiadomo do końca również, kto stanie między słupkami - Wojciech Szczęsny, czy Marc-Andre ter Stegen, który wyleczył już uraz i zastąpił Polaka w meczu z Realem Valladolid. Dziennikarze zapytali Niemca o obsadę bramki, a ten odpowiedział im w podobnym stylu, co wcześniej. - Postanowiłem, że dzisiaj nie będę mówił o składzie - dodał.

Spotkanie FC Barcelony z Espanyolem odbędzie się w czwartek o godzinie 21:30. Ekipa Hansiego Flicka jest już o krok od sięgnięcia po mistrzowski tytuł. Po pokonaniu 4:3 Realu jest liderem tabeli i na trzy kolejki przed końcem ma siedem punktów przewagi nad ekipą Carlo Ancelottiego. Tytuł może zagwarantować sobie już w środę, jeśli Real nie wygra z Mallorką.