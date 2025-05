Żewłakow powiedział, co myśli o piłkarzu Legii. I rozpętała się burza

Piłkarze Legii Warszawa nie mogą tego sezonu zaliczyć do udanych. Drużyna prowadzona przez trenera Goncalo Feio zdobyła tylko jedno trofeum - Puchar Polski. Warszawianie odpadli w ćwierćfinale Ligi Konferencji, ale przede wszystkim zawiedli w PKO BP Ekstraklasie, w której po 31. kolejkach jest dopiero na piątej miejscu i nie ma szans na podium.

REKLAMA

Zobacz wideo Burza wokół słów Ziółkowskiego po finale Pucharu Polski. Kosecki: Po co przepraszać?

Michał Żewłakow powiedział, co myśli o piłkarzu Legii Warszawa. I się zaczęło

Pewne jest, że latem dojdzie do kilku zmian w Legii Warszawa. Wydawało się, że jednym z piłkarzy, który może opuścić klub jest Kacper Chodyna. 25-letni skrzydłowy w 45 spotkaniach zdobył sześć bramek i miał siedem asyst. Nie są to najgorsze liczby, ale problem jest taki, że Chodyna w wielu spotkaniach rozczarowywał.

Na temat Chodyny wypowiedział się Michał Żewłakow, nowy dyrektor sportowy Legii Warszawa, który pod koniec marca zastąpił Jacka Zielińskiego.

- Patrzę na Kacpra Chodynę, który ma dobre liczby i będzie po okresie aklimatyzacji jeszcze lepszy. Każdemu życzę takiego początku w Legii - powiedział Żewłakow, cytowany przez stronę Legia.net.

Zobacz: W Hiszpanii znów głośno o Marciniaku. "Dostał upragniony finał"

Takie słowa Żewłakowa o Chodynie spotkały się ze sporą krytyką w mediach społecznościowych.

"Mam nadzieję, że Żewłak z tym Chodyną to tak nie na poważnie, a po prostu, by dać mu wsparcie, bo wie, że się go nie pozbędzie tak szybko", Dobra, dawać nowego dyrektora", "Sam siebie oszukuje", "Tak przeciętnego piłkarza dawno nie widziałem. Nie za wolny, nie najgorzej broni, technika użytkowa średnia. Nic nie wnosi, ale za dużo nie zje***. Na pytanie syna, czym on jest lepszy ode mnie.... nie mam czym się przeciwstawić. Naprawdę przeciętny piłkarz" - napisali m.in. internauci.

Legia Warszawa w czwartek zagra w zaległym meczu PKO BP Ekstraklasy na wyjeździe z Widzewem Łódź. Początek spotkania o godz. 20.30. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.