Co za koszmar! Brutalny cios w Wisłę Kraków od UEFA. Chodzi o miliony

Wisła Kraków pewnie awansowała do drugiej rundy kwalifikacji Ligi Europy. Przed tygodniem drużyna Kazimierza Moskala pokonała u siebie kosowskie KF Llapi 2:0. W czwartek w rewanżu wiślacy wygrali 2:1 i w kolejnej rundzie kwalifikacji zagrają z Rapidem Wiedeń.

Niezmącona radość z awansu do kolejnej rundy kwalifikacji trwała raptem dobę. Jak poinformowała "Gazeta Krakowska", Wisła ma wielki problem. UEFA zamroziła bowiem pieniądze, jakie klub powinien otrzymać za grę w europejskich pucharach.

Chodzi dokładnie o 853 tys. franków szwajcarskich. Dla Wisły, która wciąż ma wielkie problemy finansowe, a jej dług szacuje się na około 50 mln złotych, to naprawdę wielki problem. Dlaczego UEFA zdecydowała się na taki ruch?

Chodzi o sprawę, która ciągnie się za klubem już od dwóch dekad i czasów Bogusława Cupiała. Roszczenia wobec Wisły ma zaś Adam Mandziara i jego firm Advancesport. "Chodzi o kwotę w złotówkach około 3,8 mln złotych. Mandziara już przed laty uważał, że należy się mu prowizja od transferów Kamila Kosowskiego i Macieja Żurawskiego. W pierwszym przypadku chodziło o 147 tysięcy euro, w drugim o 310 tysięcy" - przypomniała "Gazeta Krakowska".

I dodała: "Sprawa ciągnęła się zarówno przed sądem w Szwajcarii jak i Polsce. I końca jej nie widać. W piątek 19 lipca Wisła otrzymała oficjalne pismo od UEFA z informacją o zajęciu wspomnianej kwoty 853 tysięcy franków szwajcarskich".

Jak przekazała gazeta, Wisła ma teraz 10 dni na złożenie odwołania. Tak czy inaczej, pieniądze zajęte przez UEFA pozostaną zamrożone do ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy. A trudno przypuszczać, kiedy to może nastąpić, skoro trwa ona od tylu lat.

W ten weekend rozpoczęły się rozgrywki pierwszej ligi. Wisła swój mecz z ŁKS Łódź jednak przełożyła. Wszystko po to, by odpowiednio przygotować się do meczu z Rapidem. Ten już w czwartek o 18:00 w Krakowie. Rewanż tydzień później w Austrii.

Pierwszy mecz w tym sezonie pierwszej ligi Wisła rozegra 28 lipca, kiedy podejmie Polonię Warszawa. Początek spotkania o 14:30.