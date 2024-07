Alarm przed polskim turniejem! Rywale w ostatniej chwili odwołują przylot

Siatkarska reprezentacja Polski przygotowuje się do igrzysk olimpijskich. Ostatnim sprawdzianem przed imprezą w Paryżu będą spotkania w towarzyskim turnieju, który odbędzie się w Gdańsku. Do rywalizacji zaproszone zostały kadry Stanów Zjednoczonych, Japonii oraz Serbii. Okazuje się, że ostatnia z wymienionych reprezentacji nie dotrze do Polski. Wszystko przez masowe problemy komunikacyjne.

