FC Barcelona i Real Madryt już w niedzielę staną naprzeciw sobie w meczu, który może zdecydować o losach tytułu mistrza Hiszpanii. Czwarte w tym sezonie El Clasico z pewnością przyniesie wiele pasjonujących historii. W ramach zapowiedzi tego starcia komentatorzy Eleven Sports Sebastian Chabiniak i Mateusz Święcicki podzielili się doświadczeniami z poprzednich lat. O jednym z nich Święcicki powiedział, że "nie życzy jej żadnemu dziennikarzowi ani kandydatowi na dziennikarza".

Święcicki ujawnił przed El Clasico. Dziennikarz zaliczył koszmarną wtopę. "W głowie totalne zaćmienie"

Anegdota nie dotyczyła go osobiście, ale jego kolegi - dziennikarza z Argentyny. A wszystko rozegrało się podczas dnia medialnego, w trakcie którego mogli przeprowadzić wywiady z piłkarzami FC Barcelony. - Pytam go: "Z kim rozmawiasz?". Odpowiada: "Sergi Roberto i Ferran Torres - tych mam dostać". Ja czekam na polskich piłkarzy, oni zazwyczaj przychodzą najpóźniej, oni zawsze mają czas i widzę, jak do tego mojego kolegi dosiada się... Joao Cancelo - rozpoczął Święcicki.

Jak się okazało, doszło do potwornej pomyłki. Katastrofa miała jednak dopiero nadejść, gdy włączono kamery. - Ten mój kolega z Argentyny mówi: "Witam państwa bardzo serdecznie, moim gościem jest Sergi Roberto". No i ten Joao Cancelo skonsternowany patrzy na tego dziennikarza i mówi: "Ja nie jestem Sergi Roberto". Dziennikarz w szoku. Ja czuję, jak tam się trzęsie ziemia, bo to wszystko jest rejestrowane, może nawet to szło na żywo. I ten dziennikarz - miałem takie wrażenie - w głowie ma totalne zaćmienie. Nie wie, kim jest Joao Cancelo, nie wie, o co chodzi, nie wie, jak wybrnąć z tej sytuacji... W końcu Cancelo mówi: "Ty wiesz, jak ja się nazywam?". Ten dziennikarz milczy. Zawodnik Barcelony wstaje i odchodzi - ciągnął opowieść.

Gigantyczna wpadka przed El Clasico. Sytuację ratował polski dziennikarz

Portugalski obrońca poczuł się obrażony i sytuacja wydawała się wręcz nie do uratowania. Na szczęście z pomocą Święcickiego, udało się ją odkręcić. - Ten dziennikarz jest absolutnie zdruzgotany, ja do niego podchodzę, by ratować sytuację. Tłumaczę mu, że każdy ma takie błędy, że sytuacja wymyka się spod kontroli. I może ten Cancelo po rozmowie z innymi mediami, jak będzie wracał, to mu tego wywiadu udzieli, bo trzeba to jakoś obrócić w żart. I rzeczywiście Joao Cancelo, który był wkurzony na dziennikarza niekompetentnego w jego ocenie, który go nie rozpoznaje, ostatecznie przyszedł, przytulił go i powiedział: "Dobra, robimy to" - zakończył komentator.

Najbliższe El Clasico odbędzie się w niedzielę 11 maja na Estadi Olimpic w Barcelonie. Początek o godz. 16:15. Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo na stronie Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.