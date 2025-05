Boniek uderza we Flicka. Chodzi o Lewandowskiego. "Nie rozumiem"

To był jeden z najlepszych półfinałów Ligi Mistrzów w ostatnich latach! Już pierwszy mecz (3:3) zapewnił ogrom emocji kibicom na całym świecie. W rewanżu nie było gorzej. Choć po pierwszej połowie wydawało, że Inter awans ma już w kieszeni - do przerwy prowadził 2:0.

Zobacz wideo To on pozbawił Barcelonę finału Ligi Mistrzów! Żelazny: To niezwykła historia