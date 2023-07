W czwartek o 20:30 Lech zmierzył się na własnym stadionie z Żalgirisem Kowno w pierwszym meczu drugiej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Gospodarze świetnie spisali się przede wszystkim w pierwszej połowie. Po 45 minutach prowadzili 3:1 dzięki bramkom Dino Hoticia, Antonio Milicia i Radosława Murawskiego. W drugiej części zagrali nieco słabiej, ale finalnie wygrali 3:1. Honorowe trafienie dla Litwinów zaliczył Anton Fase. "Świetna pierwsza połowa i zdecydowanie słabsza druga. Tak w skrócie wyglądał mecz Lecha Poznań" - napisał Bartłomiej Kubiak ze Sport.pl.

John van den Brom zabrał głos po zwycięstwie Lecha Poznań. "Zrobił wyjątek"

Po zakończeniu meczu występ Lecha skomentował trener John van den Brom. Szkoleniowiec szczególnie wyróżnił postawę nowych nabytków poznańskiego klubu. - Nie lubię wystawiać indywidualnych laurek, lecz tym razem zrobię wyjątek. Miha Blazić, Dino Hotić i Elias Andersson pokazali, jak przy ich umiejętnościach płynnie i szybko można wejść do nowej drużyny. Dopiero do nas przyszli, a wyglądają, jakby tu byli co najmniej od roku - powiedział na konferencji prasowej, cytowany przez portal Weszło.

Holender krótko podsuwał również całe spotkanie. - Pierwsza połowa była naprawdę dobra w wykonaniu mojego zespołu. Kontrolowaliśmy grę, mieliśmy wysokie posiadanie piłki, funkcjonowała wymienność pozycji, strzeliliśmy też trzy fantastyczne gole. Później jednak zabrakło nam dokładności, pojawiła się nerwowość. Mimo to jestem zadowolony z wyniku 3:1 - dodał.

Rewanżowe spotkanie Lecha z Żalgirisem odbędzie się 3 sierpnia o godzinie 18:00 w Kownie. Zwycięzca tego dwumeczu w kolejnej rundzie zmierzy się z lepszym z pary FK Auda/Spartak Trnawa.