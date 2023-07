Van den Brom bił brawo, a potem przyszła druga połowa. Lech dostał poważne ostrzeżenie

John van den Brom szeroko się uśmiechał i bił brawo, gdy w doliczonym czasie do pierwszej połowy gola strzelał Radosław Murawski. To była piękna bramka - po strzale z 30 metrów tuż przy słupku. Ale co istotniejsze - już trzecia dla Lecha Poznań, który w czwartek w drugiej rundzie eliminacji Ligi Konferencji Europy pokonał Żalgiris Kowno 3:1.

- Jesteśmy faworytem z kilku powodów. Gramy u siebie, do tego w poprzednim sezonie doszliśmy aż do ćwierćfinału Ligi Konferencji, więc trudno, byśmy przystępowali do meczu w innej roli - stwierdził van den Brom. Trener Lecha przed czwartkowym spotkaniem był w dobrym nastroju. Oczywiście mówił też o szacunku do rywala, ale chyba tylko z kurtuazji, bo już teraz zapowiedział, że myśli o powtórce z poprzedniego sezonu. - Chcemy być w tych rozgrywkach przynajmniej do grudnia - przyznał.

Żalgiris, czyli Grunwald, który Lechowi nie kojarzy się dobrze

Do tego jeszcze daleka droga, bo to na razie druga runda kwalifikacyjna. Pierwszy mecz Lecha w tym sezonie w europejskich pucharach. W Poznaniu, z Żalgirisem, co prawda Kowno - które bardziej znane jest z koszykarskiej drużyny - a nie Wilno. Choć akurat Żalgiris - czyli po litewsku Grunwald - kibicom Kolejorza nie kojarzy się zbyt dobrze.

Dokładnie 10 lat temu poznaniacy prowadzeni przez Mariusza Rumaka mierzyli się w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy z zespołem z Wilna. W pierwszym meczu na wyjeździe przegrali 0:1, w drugim przy Bułgarskiej pokonali Litwinów 2:1, ale to nie wystarczyło do awansu. Marny obraz tamtego dwumeczu dopełniał jeszcze transparent kibiców Lecha wywieszony podczas rewanżu na stadionie w Poznaniu: "Litewski chamie, klęknij przed polskim panem".

Najpierw gol, potem salto

W czwartek takich obrazków nikt na szczęście nie oglądał. Ani na trybunach, ani na boisku, gdzie Van den Brom w porównaniu do sobotniego meczu z Piastem Gliwice (2:1) zrobił cztery zmiany. - Gdy grasz co trzy dni, musisz rotować składem - wyjaśniał trener Kolejorza, który przed meczem porozmawiał chwilę z TVP Sport. - Na pewno mamy lepszy zespół niż Żalgiris, ale trzeba to udowodnić na boisku. Już dziś mecz Legii pokazał, że w Europie nie ma słabych klubów. Każda drużyna może zaskoczyć - zwracał uwagę trener Lecha.

Legia w czwartek zaskoczona została w gorącym Kazachstanie, gdzie zremisowała 2:2 z Ordabasami Szymkent, choć już przegrywała 0:2. Kilka godzin później na Bułgarskiej już takich zaskoczeń nie było. W Poznaniu długo zgadzało się wszystko, bo Lech od początku miał przewagę, spokojnie rozgrywał piłkę w ataku pozycyjnym i praktycznie nie schodził z połowy przeciwnika. A do tego prowadził już od 11. minuty. Po golu Dino Hoticia, a więc nowego skrzydłowego Lecha, przy którym asystował nowy boczny obrońca Elias Andersson. Jego podanie za plecy obrońców Żalgirisu było sprytne i wymierzone. A strzał głową - mającego 168 centymetrów wzrostu Hoticia - celny, choć nie aż tak efektowny jak salto, które Bośniak po chwili z radości zrobił w narożniku boiska.

Lech strzelał, van den Brom bił brawo

- To jest pełna dominacja - mówił po kwadransie komentujący to spotkanie w TVP Sport Maciej Iwański. I miał rację, choć wypowiedział to chyba trochę w złą godzinę, bo po chwili Żalgiris zaczął tworzyć okazje. W 19. minucie po raz pierwszy przedostał się z piłką w pole karne Lecha, a wcześniej w ogóle miał problem, by przekroczyć linię środkową, i to nawet bez piłki.

Lech oddał inicjatywę. Choć trwało to tylko kilka minut, kiedy nie prowadził gry, ale miał inny pomysł, bo próbował kontrować. Jak w 26. minucie, kiedy Hotić był bliski, by znowu cieszyć się z gola. Bośniak dostał wtedy kapitalną piłkę na wolne pole od Kristoffera Velde. Miał przed sobą tylko bramkarza, ale przestrzelił - ze skraju pola karnego uderzył niewiele obok słupka.

Pretensji do Hoticia wielkich mieć nie można, bo Bośniak w czwartek zaliczył udany debiut w podstawowym składzie. Jego kolegów też nie ma co się czepiać, bo Kolejorz wykonał swoje zadanie bardzo dobrze. Do przerwy prowadził z Żalgirisem aż 3:0, bo oprócz gola Murawskiego, trafił też Antonio Milić. I to po akcji, a nie po stałym fragmencie, bo stoper Lecha też w czwartek zapędzał się w pole karne, gdzie w 41. minucie wpakował z bliska piłkę do bramki po podaniu Joela Pereiry.

Druga połowa niestety zatarła dobre wrażenie

To była świetna połowa w wykonaniu Lecha - taka, jaką chcemy widzieć w wykonaniu wszystkich polskich drużyn grających w pucharach. W zasadzie jedyną przykrą wiadomością było to, że już w 42. minucie z urazem zszedł Filip Marchwiński. Na razie nie wiadomo, czy kontuzja jest poważna, ale wiadomo, że Lech w czwartek z Żalgirisem przed przerwą pokazał moc. Szkoda, że tylko w pierwszej połowie, bo druga zaczęła się od gola Litwinów - w 57. minucie, kiedy Anton Fase potężnym strzałem z dystansu zaskoczył Filipa Bednarka.

Ta bramka nieco zatarła dobre wrażenie po pierwszej połowie. Tym bardziej że po niej Lech miał problem, by odzyskać kontrolę. Dobrą wiadomością jest to, że Żalgiris, który dopiero od trzech sezonów gra w europejskich pucharach, nigdy wcześniej nie przebrnął przez pierwszą rundę, w której wystąpił. W lidze litewskiej, gdzie gra systemem wiosna-jesień, też zajmuje dopiero piąte miejsce w tabeli, a z ostatnich 10 meczów wygrał tylko raz. Za tydzień do Kowna to drużyna van den Broma jedzie z solidną zaliczką, choć druga połowa Litwinom dała jeszcze cień nadziei. Rewanżowe spotkanie w następny czwartek o 18.