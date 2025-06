Była 23:51, gdy Djoković i Zverev skończyli walkę o półfinał. Co za mecz!

Novak Djoković w dobrym stylu awansował do ćwierćfinału Roland Garros. Tam czekało go wielkie wyzwanie, bowiem po drugiej stronie siatki stanął Alexander Zverev. Ten zaczął bardzo obiecująco i przerwał turniejową passę Serba, lecz na więcej nie było go stać. Djoković triumfował 4:6, 6:3, 6:2, 6:4, a o finał zagra z inną wielką gwiazdą.