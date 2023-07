Burza po transferze gwiazdora do ligi arabskiej. Niewiarygodne, co zrobił jego nowy klub [WIDEO]

Jordan Henderson po 12 latach pobytu w Liverpoolu przeniósł się do saudyjskiego Al-Ettifaq. Anglik w kubie spotka trenera Stevena Gerrarda, od którego przejmował rolę kapitana klubu z Anfield. To właśnie opaska kapitańska, którą Henderson nosił przez ostatnie lata, stała się elementem burzy po jego transferze do Arabii Saudyjskiej.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak się bawią kibice z Azerbejdżanu w Polsce

Saudyjczycy walczą z LGBTQ+ na wszelkie sposoby. Zamazali opaskę kapitańską Jordana Hendersona

Na oficjalnym profilu Al-Ettifaq w mediach społecznościowych pojawił się materiał wideo z Jordanem Hendersonem i wspominkami z jego kariery. Poza wieloma literówkami uwagę kibiców przyciągnęły fragmenty z zawodnikiem, kiedy miał na sobie opaskę kapitańską Liverpoolu. Niemal przez cały materiał ramie 33-latka jest czarno-białe, chociaż reszta materiału jej kolorowa.

Chodzi oczywiście o ukrycie faktu, że Henderson wielokrotnie zakładał tęczową opaskę kapitana podczas meczów Premier League. Anglik w ten sposób otwarcie wspierał społeczność LGBTQ+, a homoseksualizm i odmienność w kwestiach seksualności są nielegalne w Arabii Saudyjskiej. Członkowie mniejszości mogą zostać skazani nawet na karę śmierci.

Oj, to zaboli. Gwiazdor brutalnie szczerze o fenomenie Saudyjczyków. "Bredzą"

Na takich ruch nowego klubu pomocnika szybko zwrócili uwagę internauci. W komentarzach nie brakuje opinii fanów na ten temat. "Wyszarzałe opaski?" - pyta jeden z kibiców, dodając emotikon tęczowej flagi. "Cóż, to smutne. Chcieliście go, to powinniście go wziąć całego. W tym jego tęczowe opaski" - zauważa kolejny.

Nie udało się z Mbappe? Nie szkodzi. Saudyjczycy już ruszyli po inną wielką gwiazdę

Fani Liverpoolu, a konkretnie grupa Kop Outs, również odnieśli się do odejścia ich kapitana do Arabii Saudyjskiej. W specjalnym oświadczeniu skrytykowali jego działanie właśnie z powodu na wspieranie społeczności LGBTQ+ w przeszłości. "Jesteśmy zbulwersowani, że ktokolwiek może rozważać pracę dla reżimu, w którym społeczność LGBT jest uciskana" - napisali kibice z Anfield.

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Jordan Henderson po odejściu do Al-Ettifaq będzie mógł liczyć na pensję cztery razy wyższą niż w Liverpoolu. Anglik zarobi około 700 tysięcy funtów tygodniowo. W nowym klubie spotka m.in. Moussę Dembele z Lyonu i Robina Quaisona, który w przeszłości grał w Bundeslidze.