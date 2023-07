Kałużny kontra bohater Rakowa. Wjechał z buta. "Są wielkimi panami"

W 2011 roku Sonny Kittel zajął drugie miejsce (za Julianem Draxlerem) w plebiscycie im. Fritza Waltera. Jest to nagroda przyznawana przez Niemiecki Związek Piłki Nożnej dla najzdolniejszych młodych niemieckich piłkarzy. Ale od tego czasu nabawił się wielu kontuzji. Jako zawodnik Eintrachtu Frankfurt w latach 2013-15, przez częste urazy kolan, wg. "Transfermarktu" opuścił blisko 150 meczów. I pewnie gdyby nie kontuzje, to grałby w czołowych niemieckich klubach, ale jednak po przygodzie w Eintrachcie, grał w FC Ingolstadt i Hamburgu. Kilka lat temu, gdy wyróżniał się na zapleczu Bundesligi, pojawił się temat reprezentacji Polski.

Kittel urodził i wychował się w miejscowości Giessen, niedaleko Frankfurtu, ale jego rodzice są Polakami. Ostatecznie nigdy nie zadebiutował w kadrze.

- Chciałem grać w reprezentacji Polski, chciałem wyrobić paszport. Niedużo brakowało, ale słyszałem, że Boniek nie chciał albo coś tam powiedział i zrezygnowałem. Nie chciałem się narzucać - wspomina Sonny.

Media teraz przypominają jego historię, bo latem trafił do Rakowa. I już zdążył się przedstawić fanom, gdy przepięknym uderzeniem z dystansu zapewnił mistrzom Polski wygraną 3:2 z Karabachem w eliminacjach do Ligi Mistrzów.

Kałużny kpi z zachwytów nad Kittelem

Nie wszystkim podoba, albo podobał się pomysł powołania dla Kittela. Z takiego rozwiązania szydzi Radosław Kałużny, który na przełomie wieków zagrał dla kadry ponad 40 spotkań, a w CV ma też ponad 50 meczów w Bundeslidze i kilka w Lidze Mistrzów.

- Znowu muszę powiedzieć, że za moich czasów nie wystarczyło dwa razy kopnąć prosto piłkę, żeby zaczęło się gadanie o kadrze. Trzeba było orać na boisku, dać się pokopać i samemu kogoś skopać. Oj, ilu ja ludzi skopałem, żeby mnie raz powołali na reprezentację! Teraz jest zupełnie inaczej. Niektórym się wydaje, że skoro grają w Hamburgu, wielkim klubie, z tłumem kibiców, to już są wielkimi panami - powiedział Kałużny na łamach "Onet Przegląd Sportowy".

- Kittel debiutował w wieku 17 czy 18 lat w Eintrachcie Frankfurt, więc talent na pewno ma. Ale potem też nastąpiła redukcja, piłkarsko spadał: dwa razy zrywał więzadła, poszedł do HSV, kiedy grało w 2. Bundeslidze i do tej pory nie awansowali. W pewnym momencie trzeba spojrzeć sobie w oczy i zapytać: gdzie jestem i co robię? Gdyby był tak wybitnym zawodnikiem, przenosiny do Rakowa nie wchodziłyby przecież w grę - dodał Kałużny.