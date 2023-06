Znakomite wieści dla kibiców piłki nożnej w Polsce. TVP potwierdza, że to prawda

Pogoń Szczecin ma za sobą udany sezon, który zakończyła na czwartym miejscu w tabeli. W związku z tym weźmie udział w eliminacjach do Ligi Konferencji. Zmagania rozpocznie od drugiej rundy, gdzie zmierzy się ze zwycięzcą pary Linfield/Vllaznia. Teraz kibice szczecińskiego zespołu otrzymali dobre wieści w sprawie nadchodzących spotkań.

Oficjalnie: Mecze Pogoni w TVP Sport

TVP Sport oficjalnie poinformowało, że wszystkie domowe mecze Pogoni będą transmitowane na jej kanałach. Oznacza to, że rewanżowy mecz ekipy Jensa Gustafssona z jedną z powyższych drużyn polscy fani będą mogli obejrzeć całkowicie za darmo. Odbędzie się on 3 sierpnia. Pierwszy mecz zaplanowano z kolei na 27 lipca.

Wiele wskazuje na to, że TVP Sport pokaże również domowe mecze pozostałych polskich drużyn w europejskich pucharach. Niedawno Kacper Sosnowski ze Sport.pl przekazał, że telewizja polska złożyła w tej sprawie ofertę Legii Warszawa oraz Lechowi Poznań. "To ona wydaje się faworytem, by w jej wakacyjnej ramówce były eliminacje europejskich pucharów rozgrywane w naszym kraju" - czytamy. Jeśli chodzi o mecze wyjazdowe, bardzo prawdopodobne, że prawa do nich nabędzie platforma Viaplay. Z kolei domowe spotkania Rakowa w eliminacjach do Ligi Mistrzów prawdopodobnie również będą transmitowane na antenie TVP.

Łatwy początek polskich drużyn w eliminacjach

Wszystkie polskie drużyny trafiły na teoretycznie mało wymagających przeciwników w europejskich pucharach. Legia Warszawa zmierzy się w drugiej rundzie z kazachskim Ordabasy Szymkent, a Lech Poznań zagra z Żalgirisem Kowno. Podobnie jak w przypadku Pogoni, mecze tych drużyn odbędą się 27 lipca i 3 sierpnia. Raków z kolei zmagania o udział w Lidze Mistrzów rozpocznie od meczu z Florą Tallinn. Spotkania zaplanowane są na 11 i 18 lipca. W przypadku awansu do drugiej rundy ekipę z Częstochowy może czekać trudne zadanie, ponieważ jednym z potencjalnych rywali jest Karabach Agdam.