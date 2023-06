Oficjalnie: Kante kupił klub byłego piłkarza Legii. Marzą o potędze

N'Golo Kante stał się szerzej rozpoznawalny w Europie po tym, jak wraz z Leicester City zdobył sensacyjne mistrzostwo Anglii. Latem 2016 roku przeszedł do Chelsea, z którą wygrał prawie wszystkie możliwe trofea w klubowej piłce, dołożył do tego mistrzostwo świata z kadrą Francji (2018). Teraz nie zdecydował się na przedłużenie kontraktu z londyńczykami i na zasadzie wolnego transferu przeniósł się do saudyjskiego Al-Ittihad, gdzie będzie zarabiał 25 mln euro rocznie. A być może myśli już o tym, co będzie robił po zakończeniu kariery.

N'Golo Kante został właścicielem klubu. To belgijski trzecioligowiec

Niedawno pojawiły się doniesienia, że Francuz chce zainwestować w Royal Excelsior Virton, belgijski klub, który dopiero co spadł na trzeci poziom rozgrywkowy. Występuje tam William Remy, były zawodnik Legii Warszawa.

W czwartek 29 czerwca spekulacje zostały oficjalne potwierdzone. Ogłoszono, że Kante odkupił klub od luksemburskiego inwestora Flavio Becki, formalnie przejmie go 1 lipca. W najbliższych dniach zostanie również powołana nowa rada nadzorcza.

"Kierując się swoją pasją do piłki nożnej, N'Golo Kante pragnie kontynuować budowę struktury klubu w celu konsolidacji jego fundamentów, ustabilizowania personelu i nawiązania do tradycji szkolenia RE Virton poprzez jego Akademię. Klub ma na celu umocnienie lokalnych korzeni, aby stać się siłą napędową piłki nożnej w Gaume i prowincji Luksemburg. Podobnie jak N'Golo Kante, tak i ambicjom RE Virton na nadchodzące lata będą towarzyszyć praca, hojność i pokora" - przekazano w oficjalnym komunikacie.

Royal Excelsior Virton miał problemy. N'Golo Kante wyprowadzi go na prostą?

Niewiele brakowało, a Kante w ogóle nie miałby okazji kupić Royalu Excelsior Virton. W 2018 roku klub mocno podupadł, ale uratował go Becca. Pod jego wodzą od razu udało się awansować do drugiej, a potem do pierwszej ligi. Na najwyższym szczeblu nie zagrał dlatego, że belgijska federacja (URBSFA) odmówiła wydania licencji zawodowej. Sprawa skończyła w sądzie, ale nie dało to oczekiwanego przez Royal skutku.

Z tego powodu został on zdegradowany i w sezonie 2020/21 występował w czwartej lidze. Potem odzyskał licencję i wrócił na drugi szczebel, na którym utrzymał się przez dwa lata. W rozgrywkach 2022/23 zajął ostatnie miejsce w tabeli, do utrzymania zabrakło mu zaledwie punktu.