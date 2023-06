Raków poznał potencjalnych rywali w II rundzie el. Ligi Mistrzów. Może być ciężko

Raków Częstochowa zakończył poprzedni sezon zdobyciem pierwszego w historii mistrzostwa Polski, co dało mu prawo startu w eliminacjach Ligi Mistrzów. Aby dostać się do fazy grupowej, będzie musiał wyeliminować czterech rywali. Powoli klaruje się ścieżka, jaką będzie musiał pokonać zespół Dawida Szwargi w drodze do elitarnych rozgrywek.

Raków Częstochowa poznał rywala w II rundzie eliminacji Ligi Mistrzów

We wtorkowym losowaniu wyłoniono rywala częstochowian w I rundzie kwalifikacji. Będzie nim Flora Tallinn, mistrz Estonii, co można było uznać za korzystny traf. Udało się bowiem uniknąć Slovanu Bratysława czy Karabachu Agdam.

W środę odbyło się losowanie II rundy kwalifikacji. Po zawężeniu grona potencjalnych rywali było wiadomo, że nierozstawiony zwycięzca pary Raków / Flora może trafić na: Galatasaray, zwycięzcę dwumeczu Ballkani / Łudogorec Razgrad lub lepszego z pary Lincoln Red Imps / Karabach. Teraz jest już jasne, że mistrzowie Polski będą mogli zagrać z Karabachem lub Lincoln Red Imps.

Z tych dwóch zespołów zdecydowanie bardziej wymagającym rywalem byłby Karabach, mistrz Azerbejdżanu. Od kilku lat występuje on w fazach grupowych europejskich pucharów. W dodatku ma patent na polskie kluby, z którymi dotychczas rywalizował cztery razy i za każdym razem je eliminował - Wisłę Kraków (4:2 w dwumeczu), Piasta Gliwice (4:3), Legię Warszawa (3:0, rozegrano jeden mecz) oraz w poprzednim sezonie w I rundzie eliminacji LM Lecha Poznań (5:2).

Lincoln Red Imps to mistrz Gibraltaru, do tej pory nigdy nie rywalizował z polskimi klubami. W europejskich pucharach nie osiągał większych sukcesów, największy wyczyn to awans do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy w sezonie 2021/22. Tam przegrał wszystkie sześć spotkań z PAOK-iem, FC Kopenhagą oraz Slovanem Bratysława i odpadł z rozgrywek.

Zakładając, że Raków awansuje do II rundy eliminacji LM, to pierwszy mecz rozegra na własnym boisku 25 lub 26 lipca. Rewanż odbędzie się 1 lub 2 sierpnia na stadionie rywala.

Pary II rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów

Ścieżka mistrzowska

Raków Czestochowa / Flora Tallinn (Estonia) - Lincoln Red Imps (Gibraltar) / Karabach Agdam (Azerbejdżan)

/ Flora Tallinn (Estonia) - Lincoln Red Imps (Gibraltar) / Karabach Agdam (Azerbejdżan) Żalgiris Wilno (Litwa) / Struga (Macedonia) - Galatasaray (Turcja)

Ballkani (KOS) / Łudogorec Razgrad (Bułgaria) - Olimpija Ljubljana (Słowenia) / Valmiera (Łotwa)

KI Klaksvík (Wyspy Owcze) - Ferencvaros (Węgry)

Hacken (Szwecja) - The New Saints (Walia)

HJK Helsinki (Finlandia) - Larne (Irlandia Północna) / Molde (Norwegia)

Shamrock Rovers (Irlandia) - Zwycięzca rundy wstępnej / FC Kopenhaga (DEN)

Farul Constanta (Rumunia) / Sheriff Tyraspol (Mołdawia) - Hamrun Spartans (Malta) / Maccabi Haifa (Izrael)

Aris Limassol (Cypr) - Partizani (Albania) / BATE Borysów (Białoruś)

Urartu (Armenia) / Zrinjski Mostar (Bośnia i Hercegowina) - Slovan Bratysława (Słowacja) / Swift Hesper (Luksemburg)

Dinamo Zagrzeb (Chorwacja) - Astana (Kazachstan) / Dinamo Tbilisi (Gruzja)

Ścieżka ligowa

Dnipro-1 (Ukraina) - Panathinaikos (Grecja)

Servette (Szwajcaria) - Genk (Belgia)

Nawet gdyby Raków odpadł z zespołem z Tallinna i nie awansował do II rundy eliminacji Ligi Mistrzów, to nie zakończy rywalizacji w europejskich pucharach. We wtorkowym losowaniu okazało się, że w polsko-estońskim dwumeczu będzie "szczęśliwy przegrany", który po "spadku" do Ligi Konferencji Europy, ominie II rundę eliminacji i zagra od razu w III rundzie.