Ten transfer może rozgrzać piłkarską Polskę. Wielki talent Lecha na celowniku Legii

Chociaż do transferów między Lechem Poznań a Legią Warszawa nie dochodzi zbyt często, tak w ostatnich dziesięciu latach doszło do trzech znacznych przenosin z Poznania do Warszawy. W styczniu 2013 roku Bartosz Bereszyński był bohaterem głośnego transferu, który kosztował Legię 100 tysięcy euro. Półtora roku później podobną drogę przebył Krystian Bielik. Później był jeszcze Kasper Hamalainen, który po trzech latach w Lechu przeszedł do stołecznego klubu.

Legia Warszawa chce Oskara Tomczyka z Lecha. Na radarze mają go też Hiszpanie i Niemcy

Najnowszym bohaterem przenosin z Lecha do Legii może być 17-letni Oskar Tomczyk. Utalentowany napastnik w ostatnim czasie wystąpił z kadrą U-17 w mistrzostwach Europy do lat 17, na których piłkarze Marcina Włodarskiego odpadli po szalonym meczu 3:5 z Niemcami w półfinale.

Jego umowa z Lechem obowiązuje tylko do końca bieżącego roku. - Najbardziej zaskakującą informacją byłoby to, gdyby Tomczyk podpisał kontrakt z Lechem. Wydaje mi się, że to jest niemożliwe - poinformował Dawid Dobrasz z portalu Meczyki.pl.

W ostatnich tygodniach pojawiły się informacje, że Tomczykiem zainteresowany jest Real Sociedad. Jednak zdaniem Dobrasza napastnikiem interesują się też inne kluby. - Otoczenie zawodnika chce, by ten w nowym sezonie został włączony do kadry pierwszego zespołu. W Realu Sociedad raczej by się to nie wydarzyło. Z tego co słyszę, wokół niego zaczęły kręcić się Hertha Berlin i Legia Warszawa.

W minionym sezonie Oskar Tomczyk występował zarówno w zespole U-19, jak i drugiej drużynie Lecha Poznań. W sumie w 18 występach strzelił siedem bramek. Z kolei w reprezentacji U-17 rozegrał 14 meczów, w których zdobył 12 bramek.