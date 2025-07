Wielka zmiana w Wiśle Kraków! "Takiego człowieka w polskiej piłce jeszcze nie było"

Wisła Kraków spadła z Ekstraklasy w sezonie 2021/22 i od tego czasu nie jest w stanie wrócić na najwyższy poziom rozgrywkowy. Rządzący klubem Jarosław Królewski już kilka razy zmieniał strategię, którą kieruje się klub, ale do tej pory bez efektów. Teraz Wisłę czekają kolejne zmiany.

Były prezes Liverpoolu pomoże Wiśle. Co za wieści!

Portal meczyki.pl poinformował, że do Wisły Kraków dołączy Peter Moore - były prezes Liverpoolu oraz biznesmen znany z pracy w takich firmach jak Sega, Microsoft i Electronic Arts. Za jego rządów w angielskim klubie, Liverpool wygrał m.in. Ligę Mistrzów i Premier League.

"Anglik wkracza do Wisły Kraków, aby pomóc zarządzać klubem. Objął też pięć procent akcji klubu" - piszą Meczyki.

"Moore ma przede wszystkim doradzać Wiśle Kraków tak, aby ta ciągle wzmacniała swoją pozycję sportową i finansową. Identyfikować problemy i pomagać je rozwiązywać na bazie swoich doświadczeń w dużych organizacjach" - dodaje portal.

Krótko po tym jak pojawiła się ta informacja w portalu Meczyki, to Wisła potwierdziła ją też oficjalnie.

- Peter to nie tylko jeden z najbardziej utytułowanych ludzi w świecie sportu i technologii. Takiego człowieka w polskiej piłce jeszcze nie było - cytuje Jarosława Królewskiego oficjalna strona Wisły Kraków. - To człowiek, który głęboko rozumie, czym naprawdę są kluby takie jak Wisła - to nośniki historii, tożsamości i wspólnoty. Dzięki jego wsparciu i wierze w nasz projekt wkraczamy w nowy etap z odwagą, pewnością siebie i globalną perspektywą - dodał.

- Zawsze podziwiałem kluby o głęboko zakorzenionym dziedzictwie, takie jak Wisła Kraków. Jestem zaszczycony, że mogę dołączyć do tego śmiałego eksperymentu i przyczynić się do wizji, która szanuje bogatą historię piłkarską Krakowa, jednocześnie pomagając budować coś nowego i inspirującego. Potencjał tego, co możemy razem osiągnąć – na boisku i poza nim - jest niezwykły - dodał Peter Moore.

Czy wsparcie byłego prezesa Liverpoolu wystarczy, żeby Wisła w końcu opuściła I ligę i wróciła do Ekstraklasy? To okaże się już w najbliższym sezonie, który dla krakowskiego klubu zacznie się w niedzielę 20 lipca - tego dnia Wisła zagra na wyjeździe ze Stalą Mielec.